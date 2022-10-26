С Моста влюбленных в Тюмени упала девушка

Подростка достали из воды и передали медикам
В Тюмени подросток упала в воду с Моста Влюбленных. Об этом журналистам рассказали в «Тюменской областной службе экстренного реагирования».
«26 октября поступил звонок от службы 112. Спасатели выловили из воды подростка, которая упала с Моста влюбленных. Девушку доставили на спасательную станцию, дали ей сухую одежду и передали медикам скорой помощи», — со ссылкой на ТОСЭР сообщает издание 72.ru.
Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени хотел спрыгнуть в Туру, однако спасателям удалось его отговорить. ЧП с мужчиной также произошло на Мосту влюбленных.
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