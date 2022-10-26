С Моста влюбленных в Тюмени упала девушка

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Набережная летом. Тюмень, пешеходный мост, мост влюбленных, набережная тюмени, набережная туры
Подростка достали из воды и передали медикам Фото:

В Тюмени подросток упала в воду с Моста Влюбленных. Об этом журналистам рассказали в «Тюменской областной службе экстренного реагирования».

«26 октября поступил звонок от службы 112. Спасатели выловили из воды подростка, которая упала с Моста влюбленных. Девушку доставили на спасательную станцию, дали ей сухую одежду и передали медикам скорой помощи», — со ссылкой на ТОСЭР сообщает издание 72.ru.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени хотел спрыгнуть в Туру, однако спасателям удалось его отговорить. ЧП с мужчиной также произошло на Мосту влюбленных.

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В Тюмени подросток упала в воду с Моста Влюбленных. Об этом журналистам рассказали в «Тюменской областной службе экстренного реагирования». «26 октября поступил звонок от службы 112. Спасатели выловили из воды подростка, которая упала с Моста влюбленных. Девушку доставили на спасательную станцию, дали ей сухую одежду и передали медикам скорой помощи», — со ссылкой на ТОСЭР сообщает издание 72.ru. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени хотел спрыгнуть в Туру, однако спасателям удалось его отговорить. ЧП с мужчиной также произошло на Мосту влюбленных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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