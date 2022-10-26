Дума ХМАО выделит деньги из депутатского фонда на восстановление Донбасса

Депутаты фракции «Единая Россия» предложили выделать деньги из депутатского фонда для помощи жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал председатель окружной Думы Борис Хохряков.
«Это инициатива фракции «Единая Россия. И на сегодняшний день я обратился к депутатам всех других партий, которые присутствуют в Думе ХМАО с тем, чтобы предусмотреть возможность за счет средств депутатского фонда оказывать помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — сказал Хохряков.
Он добавил, что инициатива получила одобрение губернатора ХМАО Натальи Комаровой. На данный момент, по словам Хохрякова, идет разработка механизмов, которые позволят это делать.
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