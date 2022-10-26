26 октября 2022

Дума ХМАО выделит деньги из депутатского фонда на восстановление Донбасса

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Депутаты ХМАО отправят деньги жителям Донбасса Фото:

Депутаты фракции «Единая Россия» предложили выделать деньги из депутатского фонда для помощи жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал председатель окружной Думы Борис Хохряков.

«Это инициатива фракции «Единая Россия. И на сегодняшний день я обратился к депутатам всех других партий, которые присутствуют в Думе ХМАО с тем, чтобы предусмотреть возможность за счет средств депутатского фонда оказывать помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — сказал Хохряков.

Он добавил, что инициатива получила одобрение губернатора ХМАО Натальи Комаровой. На данный момент, по словам Хохрякова, идет разработка механизмов, которые позволят это делать.

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Депутаты фракции «Единая Россия» предложили выделать деньги из депутатского фонда для помощи жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал председатель окружной Думы Борис Хохряков. «Это инициатива фракции «Единая Россия. И на сегодняшний день я обратился к депутатам всех других партий, которые присутствуют в Думе ХМАО с тем, чтобы предусмотреть возможность за счет средств депутатского фонда оказывать помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — сказал Хохряков. Он добавил, что инициатива получила одобрение губернатора ХМАО Натальи Комаровой. На данный момент, по словам Хохрякова, идет разработка механизмов, которые позволят это делать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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