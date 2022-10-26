Дума ХМАО выделит деньги из депутатского фонда на восстановление Донбасса

27 октября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Депутаты ХМАО отправят деньги жителям Донбасса Фото: Сергей Венявский © URA.RU Депутаты фракции «Единая Россия» предложили выделать деньги из депутатского фонда для помощи жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал председатель окружной Думы Борис Хохряков. «Это инициатива фракции «Единая Россия. И на сегодняшний день я обратился к депутатам всех других партий, которые присутствуют в Думе ХМАО с тем, чтобы предусмотреть возможность за счет средств депутатского фонда оказывать помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — сказал Хохряков. Он добавил, что инициатива получила одобрение губернатора ХМАО Натальи Комаровой. На данный момент, по словам Хохрякова, идет разработка механизмов, которые позволят это делать.

Депутаты фракции «Единая Россия» предложили выделать деньги из депутатского фонда для помощи жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал председатель окружной Думы Борис Хохряков. «Это инициатива фракции «Единая Россия. И на сегодняшний день я обратился к депутатам всех других партий, которые присутствуют в Думе ХМАО с тем, чтобы предусмотреть возможность за счет средств депутатского фонда оказывать помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — сказал Хохряков. Он добавил, что инициатива получила одобрение губернатора ХМАО Натальи Комаровой. На данный момент, по словам Хохрякова, идет разработка механизмов, которые позволят это делать.