Депутат Госдумы от ХМАО Завальный пояснил свое высказывание о зоопарке

Депутат Государственной Думы от ХМАО Павел Завальный объяснил высказывание, сделанное им во время визита в Урай, которое ему приписывают СМИ. В беседе с URA.RU он рассказал, что разъяснял местным депутатам специфику работы нижней палаты парламента РФ и упомянул выражение «у Бога большой зоопарк», которую затем журналисты приписали ему применительно к Госдуме.
«Я всего лишь имел в виду, что мы все разные, и инициативы у всех разные. Госдуме нередко приходится рассматривать и какие-то спорные предложения, которые вносятся депутатами, каждый из которых — субъект законодательной инициативы. И, если такие предложения не находят поддержки большинства, а оно в Думе состоит в основном из профессиональных и серьезных политиков, они отклоняются. Кроме того, зачастую в СМИ рассказывают не об инициативах, а просто о каких-то высказываниях отдельных парламентариев, зачастую очень неоднозначных. И тогда у избирателей складывается впечатление, что Дума занимается чем-то не тем», — пояснил депутат.
Завальный уточнил, что использовал не то выражение, что ему приписали. «Но есть такая расхожая образная фраза „У бога большой зоопарк“ — вот это высказывание в данном случае неправильно интерпретировали. Нас много, и все мы разные и в парламентах и вообще, у каждого есть свое мнение, свой взгляд на жизнь и ситуацию. Высказывание было сделано именно в таком ключе. Также далее я сказал, в развитие этой мысли, что в Госдуме очень интересно работать, потому что депутаты — люди в основном яркие, каждый со своим бэкграундом, каждый личность. Случайных людей, как правило, нет. И что важно, все патриоты как один, несмотря на разные политические взгляды», — отметил Завальный.
Он уточнил, что СМИ во время встречи в Урае не было. «Не исключено, что кто-то из депутатов вел запись беседы», — предположил депутат.
В распоряжении редакции URA.RU имеется запись, сделанная в ходе визита Завального в Урай. Высказывание действительно начинается с фразы о боге.
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