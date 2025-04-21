Власти района ХМАО установили сроки весенней охоты

В Нижневартовском районе ХМАО охота на водоплавающую и боровую дичь в 2025 году будет разрешена в мае в течение десяти дней. Точные даты зависят о населенного пункта.
«Весенняя охота в Нижневартовском районе: установлены сроки! Охота на водоплавающую и боровую дичь в 2025 году будет разрешена в течение 10 календарных дней, в зависимости от географического расположения населенного пункта», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.
Так в поселениях Излучинск, Посол, Соснина, Былино и других, расположенных южнее 61 градуса северной широты, охота на водоплавающую дичь разрешена со 2 по 11 мая, а на боровую — с 3 по 12 мая. В городе Радужный, расположенном севернее 62 градуса северной широты, на водоплавающую дичь можно охотиться с 16 по 25 мая, а на боровую — с 17 по 26 мая.
В поселениях, расположенных между 61 и 62 градусами северной широты, с 9 по 18 мая можно охотиться на водоплавающую дичь, а с 10 по 19 мая — на боровую. Сюда относятся Ларьяк, Новоаганск, Варьеган и другие.
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