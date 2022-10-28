Associated Press: жители Европы крадут древесину в лесах, чтобы согреться

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, дрова, березовые дрова, чурбак
Мошенники размещают фейковые объявления о продаже дров Фото:
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Газовый кризис в Европе

В европейских странах жители вынуждены красть древесину в лесах из-за нехватки газа для отопления. В связи с этими событиями, мошенники воспользовались ситуацией и начали размещать в интернете фейковые объявления о продаже дров. Об этом заявляет Associated Press.

«Жители европейских стран, страдающие от нехватки газа для отопления, начали рубить деревья в лесах, хотя это незаконно. Нехваткой топлива уже воспользовались мошенники — они размещают в интернете объявления о продаже дров, получают предоплату и исчезают», — сообщает новости AP.

Издание отмечает, что более высокий спрос на дрова распространился и на государственные леса таких стран, как Германия, Польша и Чехия. Для того, чтобы предотвратить кражу, департамент лесного хозяйства в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия экспериментирует с сокрытием устройств GPS-слежения в бревнах. Чешские леса были вынуждены ограничить количество дров, чтобы предотвратить спекулятивные покупки.

Ранее сообщалось, что жители Европы начали воровать дрова, чтобы подготовиться к зиме без газа. В нескольких европейских странах уже наблюдается дефицит и стремительный рост цен на дрова. Европа столкнулась с газовым кризисом после введения санкций в отношении России из-за начала спецоперации на Украине. В ответ на санкции Москва потребовала оплаты энергоносителей в рублях, на что пошли не все страны, напоминает RT.

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В европейских странах жители вынуждены красть древесину в лесах из-за нехватки газа для отопления. В связи с этими событиями, мошенники воспользовались ситуацией и начали размещать в интернете фейковые объявления о продаже дров. Об этом заявляет Associated Press. «Жители европейских стран, страдающие от нехватки газа для отопления, начали рубить деревья в лесах, хотя это незаконно. Нехваткой топлива уже воспользовались мошенники — они размещают в интернете объявления о продаже дров, получают предоплату и исчезают», — сообщает новости AP. Издание отмечает, что более высокий спрос на дрова распространился и на государственные леса таких стран, как Германия, Польша и Чехия. Для того, чтобы предотвратить кражу, департамент лесного хозяйства в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия экспериментирует с сокрытием устройств GPS-слежения в бревнах. Чешские леса были вынуждены ограничить количество дров, чтобы предотвратить спекулятивные покупки. Ранее сообщалось, что жители Европы начали воровать дрова, чтобы подготовиться к зиме без газа. В нескольких европейских странах уже наблюдается дефицит и стремительный рост цен на дрова. Европа столкнулась с газовым кризисом после введения санкций в отношении России из-за начала спецоперации на Украине. В ответ на санкции Москва потребовала оплаты энергоносителей в рублях, на что пошли не все страны, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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