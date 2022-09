The Washington Post: европейцы воруют дрова, пытаясь подготовиться к зиме

В некоторых странах Европы растут цены на дрова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Жители Европы начали воровать дрова, чтобы подготовиться к зиме без газа. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «В нескольких европейских странах уже наблюдается дефицит и стремительный рост цен на „топливо последней надежды“ — на дрова. Почуяв удобную возможность, воры крадут бревна прямо с платформ грузовиков, мошенники создают фейковые сайты, притворяясь торговцами дровами, чтобы обвести вокруг пальца отчаявшихся покупателей», — пишет The Washington Post. Издание отмечает, что в некоторых странах запасы дровяных и угольных печей почти полностью распроданы. Сообщается, что в Великобритании нуждающиеся в деньгах бросают своих домашних животных. В некоторых британских школах предупредили, что не смогут позволить себе приобрести новые учебники. Польские чиновники обсуждают вариант раздачи противодымных масок, потому что люди могут начать жечь мусор, чтобы согреться, пишет The Washington Post. «Дрова превратились в новое золото», — сказал 62-летний житель немецкого Бремена Франц Люнингхаке. Европа столкнулась с риском энергетического кризиса после введения антироссийских санкций. В конце августа «Газпром» на неопределенный срок остановил «Северный поток», который проходит между Россией и Германией. В Кремле заявляли, что газопровод остановили из-за западных санкций. Евросоюз и другие страны ввели ограничения против РФ из-за спецоперации России на Украине.

