27 октября 2022

Школьник из ХМАО победил в федеральном конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие школ N 83 и N 30. Екатеринбург, школьная доска, здравствуй школа
Школьник из ХМАО выиграл проект Росмолодежи Фото:

Житель Ханты-Мансийска ученик 10-го класса школы имени Созонова Марсель Туктаров победил во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом на своей странице в telegram рассказал глава города Максим Ряшин.

«Марсель Туктаров победил в финальных испытаниях, которые прошли в детском центре „Артек“. Желаю новых достижений, блестящих побед и крепко жму руку», — пишет Максим Ряшин в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что одиннадцатиклассник из Нижневартовска (ХМАО) Александр Пичугин стал победителем конкурса «Большая Перемена». Он получит один миллион рублей в качестве приза.

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Житель Ханты-Мансийска ученик 10-го класса школы имени Созонова Марсель Туктаров победил во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом на своей странице в telegram рассказал глава города Максим Ряшин. «Марсель Туктаров победил в финальных испытаниях, которые прошли в детском центре „Артек“. Желаю новых достижений, блестящих побед и крепко жму руку», — пишет Максим Ряшин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что одиннадцатиклассник из Нижневартовска (ХМАО) Александр Пичугин стал победителем конкурса «Большая Перемена». Он получит один миллион рублей в качестве приза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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