Школьник из ХМАО победил в федеральном конкурсе

Школьник из ХМАО выиграл проект Росмолодежи
Житель Ханты-Мансийска ученик 10-го класса школы имени Созонова Марсель Туктаров победил во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом на своей странице в telegram рассказал глава города Максим Ряшин.
«Марсель Туктаров победил в финальных испытаниях, которые прошли в детском центре „Артек“. Желаю новых достижений, блестящих побед и крепко жму руку», — пишет Максим Ряшин в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что одиннадцатиклассник из Нижневартовска (ХМАО) Александр Пичугин стал победителем конкурса «Большая Перемена». Он получит один миллион рублей в качестве приза.
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