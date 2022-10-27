Школьник из ХМАО победил в федеральном конкурсе

Школьник из ХМАО выиграл проект Росмолодежи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Житель Ханты-Мансийска ученик 10-го класса школы имени Созонова Марсель Туктаров победил во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом на своей странице в telegram рассказал глава города Максим Ряшин.

«Марсель Туктаров победил в финальных испытаниях, которые прошли в детском центре „Артек“. Желаю новых достижений, блестящих побед и крепко жму руку», — пишет Максим Ряшин в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что одиннадцатиклассник из Нижневартовска (ХМАО) Александр Пичугин стал победителем конкурса «Большая Перемена». Он получит один миллион рублей в качестве приза.