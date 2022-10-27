27 октября 2022
26 октября 2022

Школьник из Нижневартовска получит миллион за победу в конкурсе

Школьник из Нижневартовска победил в конкурсе «Большая Перемена»
© Служба новостей «URA.RU»
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Финал конкурса Большая перемена в Артеке. Крым, артек, большая перемена
Финал конкурса состоятся в крымском «Артеке» (фото из архива) Фото:

Одиннадцатиклассник из Нижневартовска (ХМАО) Александр Пичугин стал победителем конкурса «Большая Перемена». Как сообщил глава города Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале, школьник получит один миллион рублей.

«Ученик одиннадцатого Роснефть-класса школы N42 Александр Пичугин стал победителем Всероссийского конкурса „Большая перемена“! Полученный приз в 1 000 000 рублей Александр сможет использовать на обучение, а также развитие и продвижение своих социальных проектов» — написал Кощенко. Финал конкурса состоятся в крымском «Артеке».

Ранее URA.RU рассказывало, что студентка Сургутского государственного педагогического университета Анастасия Кармаева стала победительницей национальной премии «Студент года» в номинации «Спортсмен года». В номинации соревновались 126 студентов.

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Одиннадцатиклассник из Нижневартовска (ХМАО) Александр Пичугин стал победителем конкурса «Большая Перемена». Как сообщил глава города Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале, школьник получит один миллион рублей. «Ученик одиннадцатого Роснефть-класса школы N42 Александр Пичугин стал победителем Всероссийского конкурса „Большая перемена“! Полученный приз в 1 000 000 рублей Александр сможет использовать на обучение, а также развитие и продвижение своих социальных проектов» — написал Кощенко. Финал конкурса состоятся в крымском «Артеке». Ранее URA.RU рассказывало, что студентка Сургутского государственного педагогического университета Анастасия Кармаева стала победительницей национальной премии «Студент года» в номинации «Спортсмен года». В номинации соревновались 126 студентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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