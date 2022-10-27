Свердловские следователи проверят сообщения о пропавшем подростке

Следователи начали проверку данных о пропавшем 17-летнем подростке, который ушел из дома в Екатеринбурге и не выходил на связь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.
«Следственным отделом по Ленинскому району организована процессуальная проверка сообщения о безвестном исчезновении 17-летнего молодого человека», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале регионального СУ СК. Он ушел из дома, и родные не знают, куда направился.
Силовики распространили отличительные приметы подростка и попросили всех, кто заметит его, сообщать силовикам. Пропавший ростом около 190 сантиметров, худощавый, с темными глазами, одет во все черное.
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