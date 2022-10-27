Свердловские следователи проверят сообщения о пропавшем подростке

28 октября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Следователи проводят проверку сообщений о пропавшем ребенке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи начали проверку данных о пропавшем 17-летнем подростке, который ушел из дома в Екатеринбурге и не выходил на связь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Следственным отделом по Ленинскому району организована процессуальная проверка сообщения о безвестном исчезновении 17-летнего молодого человека», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале регионального СУ СК. Он ушел из дома, и родные не знают, куда направился. Силовики распространили отличительные приметы подростка и попросили всех, кто заметит его, сообщать силовикам. Пропавший ростом около 190 сантиметров, худощавый, с темными глазами, одет во все черное.

Следователи начали проверку данных о пропавшем 17-летнем подростке, который ушел из дома в Екатеринбурге и не выходил на связь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Следственным отделом по Ленинскому району организована процессуальная проверка сообщения о безвестном исчезновении 17-летнего молодого человека», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале регионального СУ СК. Он ушел из дома, и родные не знают, куда направился. Силовики распространили отличительные приметы подростка и попросили всех, кто заметит его, сообщать силовикам. Пропавший ростом около 190 сантиметров, худощавый, с темными глазами, одет во все черное.