27 октября 2022

Свердловские следователи проверят сообщения о пропавшем подростке

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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, следственный комитет, ск
Следователи проводят проверку сообщений о пропавшем ребенке Фото:

Следователи начали проверку данных о пропавшем 17-летнем подростке, который ушел из дома в Екатеринбурге и не выходил на связь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Следственным отделом по Ленинскому району организована процессуальная проверка сообщения о безвестном исчезновении 17-летнего молодого человека», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале регионального СУ СК. Он ушел из дома, и родные не знают, куда направился.

Силовики распространили отличительные приметы подростка и попросили всех, кто заметит его, сообщать силовикам. Пропавший ростом около 190 сантиметров, худощавый, с темными глазами, одет во все черное.

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Следователи начали проверку данных о пропавшем 17-летнем подростке, который ушел из дома в Екатеринбурге и не выходил на связь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Следственным отделом по Ленинскому району организована процессуальная проверка сообщения о безвестном исчезновении 17-летнего молодого человека», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале регионального СУ СК. Он ушел из дома, и родные не знают, куда направился. Силовики распространили отличительные приметы подростка и попросили всех, кто заметит его, сообщать силовикам. Пропавший ростом около 190 сантиметров, худощавый, с темными глазами, одет во все черное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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