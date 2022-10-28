В свердловских городах подорожает проезд в автобусе

29 октября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

По Верхней Пышме стоимость проезда на автобусе будет стоить 27 рублей, по Ирбиту — 25 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ирбите и Верхней Пышме (Свердловская область) поднимут плату на поездки в автобусах. По Верхней Пышме стоимость проезда будет стоить 27 рублей (повышение на два рубля), по Ирбиту — 25 рублей (повышение на четыре рубля). Об этом следует из постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской области. «Утвердить предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа по Верхней Пышме в размере 27 рублей за поездку и 2,74 рубля/км в пригородном сообщении. Утвердить тариф на перевозку пассажиров и багажа по Ирбиту в размере 25 рублей», — говорится в документах. Постановления вступят в силу 5 ноября. В настоящее время поездка на автобусе в Верхней Пышме стоит 25 рублей, а в Ирбите — 21 рубль. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге повысят стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга — трамваях, автобусах и троллейбусах. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

В Ирбите и Верхней Пышме (Свердловская область) поднимут плату на поездки в автобусах. По Верхней Пышме стоимость проезда будет стоить 27 рублей (повышение на два рубля), по Ирбиту — 25 рублей (повышение на четыре рубля). Об этом следует из постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской области. «Утвердить предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа по Верхней Пышме в размере 27 рублей за поездку и 2,74 рубля/км в пригородном сообщении. Утвердить тариф на перевозку пассажиров и багажа по Ирбиту в размере 25 рублей», — говорится в документах. Постановления вступят в силу 5 ноября. В настоящее время поездка на автобусе в Верхней Пышме стоит 25 рублей, а в Ирбите — 21 рубль. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге повысят стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга — трамваях, автобусах и троллейбусах. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.