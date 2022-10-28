В свердловских городах подорожает проезд в автобусе

В Ирбите и Верхней Пышме (Свердловская область) поднимут плату на поездки в автобусах. По Верхней Пышме стоимость проезда будет стоить 27 рублей (повышение на два рубля), по Ирбиту — 25 рублей (повышение на четыре рубля). Об этом следует из постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
«Утвердить предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа по Верхней Пышме в размере 27 рублей за поездку и 2,74 рубля/км в пригородном сообщении. Утвердить тариф на перевозку пассажиров и багажа по Ирбиту в размере 25 рублей», — говорится в документах.
Постановления вступят в силу 5 ноября. В настоящее время поездка на автобусе в Верхней Пышме стоит 25 рублей, а в Ирбите — 21 рубль.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге повысят стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга — трамваях, автобусах и троллейбусах. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
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