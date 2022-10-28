28 октября 2022
27 октября 2022

Тюменский губернатор рассказал о питании бойцов спецбатальона «Ермак». Видео

Александр Моор: тюменский спецбатальон «Ермак» полностью обеспечен горячим питанием
© Служба новостей «URA.RU»
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Спецбатальон «Ермак» был сформирован из жителей Тюменской области и ЯНАО Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что процесс приготовления пищи в спецобатальоне «Ермак» налажен. Бойцы дважды в день получают горячее питание, сообщил глава региона в своем telegram-канале. Ранее в соцсетях расходилось видео, в котором военнослужащие жаловались на сложные условия быта.

«Продолжу рассказывать о нашем подразделении „Ермак“. Поручил своему представителю детально посмотреть, как разместились бойцы на месте несения службы. Особое внимание попросил уделить кухне. Процесс приготовления пищи в подразделении налажен. Составили график, все делают сами. На полевой кухне готовят каши и супы. Минимум дважды в день бойцы получают горячее питание», — сообщил Моор.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Спецебатальон «Ермак» был сформирован из мобилизованных жителей Тюменской области и ЯНАО. Ранее URA.RU писало, что губернатор региона отправил в зону специальной военной операции своего представителя, чтобы тот разобрался на месте с жалобами бойцов.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что процесс приготовления пищи в спецобатальоне «Ермак» налажен. Бойцы дважды в день получают горячее питание, сообщил глава региона в своем telegram-канале. Ранее в соцсетях расходилось видео, в котором военнослужащие жаловались на сложные условия быта. «Продолжу рассказывать о нашем подразделении „Ермак“. Поручил своему представителю детально посмотреть, как разместились бойцы на месте несения службы. Особое внимание попросил уделить кухне. Процесс приготовления пищи в подразделении налажен. Составили график, все делают сами. На полевой кухне готовят каши и супы. Минимум дважды в день бойцы получают горячее питание», — сообщил Моор. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Спецебатальон «Ермак» был сформирован из мобилизованных жителей Тюменской области и ЯНАО. Ранее URA.RU писало, что губернатор региона отправил в зону специальной военной операции своего представителя, чтобы тот разобрался на месте с жалобами бойцов.
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