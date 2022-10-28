Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что процесс приготовления пищи в спецобатальоне «Ермак» налажен. Бойцы дважды в день получают горячее питание, сообщил глава региона в своем telegram-канале. Ранее в соцсетях расходилось видео, в котором военнослужащие жаловались на сложные условия быта.
«Продолжу рассказывать о нашем подразделении „Ермак“. Поручил своему представителю детально посмотреть, как разместились бойцы на месте несения службы. Особое внимание попросил уделить кухне. Процесс приготовления пищи в подразделении налажен. Составили график, все делают сами. На полевой кухне готовят каши и супы. Минимум дважды в день бойцы получают горячее питание», — сообщил Моор.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Спецебатальон «Ермак» был сформирован из мобилизованных жителей Тюменской области и ЯНАО. Ранее URA.RU писало, что губернатор региона отправил в зону специальной военной операции своего представителя, чтобы тот разобрался на месте с жалобами бойцов.
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