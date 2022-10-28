Тюменский губернатор рассказал о питании бойцов спецбатальона «Ермак». Видео

Александр Моор: тюменский спецбатальон «Ермак» полностью обеспечен горячим питанием

29 октября 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Спецбатальон «Ермак» был сформирован из жителей Тюменской области и ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что процесс приготовления пищи в спецобатальоне «Ермак» налажен. Бойцы дважды в день получают горячее питание, сообщил глава региона в своем telegram-канале. Ранее в соцсетях расходилось видео, в котором военнослужащие жаловались на сложные условия быта. «Продолжу рассказывать о нашем подразделении „Ермак“. Поручил своему представителю детально посмотреть, как разместились бойцы на месте несения службы. Особое внимание попросил уделить кухне. Процесс приготовления пищи в подразделении налажен. Составили график, все делают сами. На полевой кухне готовят каши и супы. Минимум дважды в день бойцы получают горячее питание», — сообщил Моор. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Спецебатальон «Ермак» был сформирован из мобилизованных жителей Тюменской области и ЯНАО. Ранее URA.RU писало, что губернатор региона отправил в зону специальной военной операции своего представителя, чтобы тот разобрался на месте с жалобами бойцов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что процесс приготовления пищи в спецобатальоне «Ермак» налажен. Бойцы дважды в день получают горячее питание, сообщил глава региона в своем telegram-канале. Ранее в соцсетях расходилось видео, в котором военнослужащие жаловались на сложные условия быта. «Продолжу рассказывать о нашем подразделении „Ермак“. Поручил своему представителю детально посмотреть, как разместились бойцы на месте несения службы. Особое внимание попросил уделить кухне. Процесс приготовления пищи в подразделении налажен. Составили график, все делают сами. На полевой кухне готовят каши и супы. Минимум дважды в день бойцы получают горячее питание», — сообщил Моор. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Спецебатальон «Ермак» был сформирован из мобилизованных жителей Тюменской области и ЯНАО. Ранее URA.RU писало, что губернатор региона отправил в зону специальной военной операции своего представителя, чтобы тот разобрался на месте с жалобами бойцов.