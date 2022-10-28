28 октября 2022

В Челябинской области простились с бойцом, погибшим во время спецоперации

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В зоне проведения спецоперации он выступал стрелком-помощником и гранатометчиком Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Сосновском районе Челябинской области 29 октября простились с мобилизованным Кириллом Макаровым, который погиб в зоне проведения спецоперации. Эту информацию URA.RU подтвердил глава администрации районного поселения Евгений Ваганов.

«Кирилл Макаров был мобилизован 28 сентября, погиб 18 октября. Администрация района окажет поддержку семье. Выделено 100 тысяч рублей на погребение», — сообщил URA.RU Ваганов.

Отпевание прошло в поселке Полетаево. Похоронен боец в селе Чипышево. Макаров был рядовым контрактной службы. В зоне проведения спецоперации он выступал стрелком-помощником и гранатометчиком.

О начале спецоперации на территории Украины Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.

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В Сосновском районе Челябинской области 29 октября простились с мобилизованным Кириллом Макаровым, который погиб в зоне проведения спецоперации. Эту информацию URA.RU подтвердил глава администрации районного поселения Евгений Ваганов. «Кирилл Макаров был мобилизован 28 сентября, погиб 18 октября. Администрация района окажет поддержку семье. Выделено 100 тысяч рублей на погребение», — сообщил URA.RU Ваганов. Отпевание прошло в поселке Полетаево. Похоронен боец в селе Чипышево. Макаров был рядовым контрактной службы. В зоне проведения спецоперации он выступал стрелком-помощником и гранатометчиком. О начале спецоперации на территории Украины Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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