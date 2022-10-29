29 октября 2022
28 октября 2022

В Челябинской области на следующей неделе будет ветрено и дождливо

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , погода, м5, непогода, плохая видимость, автотранспорт, трасса м5, ливень, дорога, дождь, метеоусловия
На большей части территории региона будет идти дождь, переходящий в снег Фото:

Снежно-дождливую и ветреную погоду обещают в Челябинской области синоптики на следующую неделю. Начиная с понедельника, 31 октября, в отдельных районах области пройдет дождь с ветром, переходящий в снег.

«Начиная с понедельника на территории области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры на территории области будут колебаться в пределах 2-4 градусов ниже нуля, днем воздух будет прогреваться до плюс 6-7 градусов. Ожидается ветер с порывами до 16 м/с», — пояснили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.

В Челябинске на следующей неделе дождь будет идти с понедельника по среду, а в пятницу синоптики уже обещают снег. Дневные температуры будут от 0 до +7, ночные — от 0 до -3 градусов.

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Снежно-дождливую и ветреную погоду обещают в Челябинской области синоптики на следующую неделю. Начиная с понедельника, 31 октября, в отдельных районах области пройдет дождь с ветром, переходящий в снег. «Начиная с понедельника на территории области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры на территории области будут колебаться в пределах 2-4 градусов ниже нуля, днем воздух будет прогреваться до плюс 6-7 градусов. Ожидается ветер с порывами до 16 м/с», — пояснили URA.RU в региональном гидрометеоцентре. В Челябинске на следующей неделе дождь будет идти с понедельника по среду, а в пятницу синоптики уже обещают снег. Дневные температуры будут от 0 до +7, ночные — от 0 до -3 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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