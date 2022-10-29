В Челябинской области на следующей неделе будет ветрено и дождливо

Снежно-дождливую и ветреную погоду обещают в Челябинской области синоптики на следующую неделю. Начиная с понедельника, 31 октября, в отдельных районах области пройдет дождь с ветром, переходящий в снег.
«Начиная с понедельника на территории области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры на территории области будут колебаться в пределах 2-4 градусов ниже нуля, днем воздух будет прогреваться до плюс 6-7 градусов. Ожидается ветер с порывами до 16 м/с», — пояснили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.
В Челябинске на следующей неделе дождь будет идти с понедельника по среду, а в пятницу синоптики уже обещают снег. Дневные температуры будут от 0 до +7, ночные — от 0 до -3 градусов.
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