В городе ХМАО назначили нового военкома

В Радужном (ХМАО) военным комиссаром назначили Константина Даценко. Информация об этом опубликована в telegram-канале главы города Натальи Гулиной.
«Сегодня в Радужный с рабочим визитом прибыл военный комиссар ХМАО Роман Вуколов. Роман Владимирович представил нового военного комиссара нашего города — Константина Даценко», — написала Гулина. На встрече обсуждали вопросы, касающиеся работы городского военкомата.
Ранее URA.RU писало, что военным комиссаром Ханты-Мансийского автономного округа приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен подполковник Роман Вуколов. До назначения Вуколов являлся заместителем военного комиссара ХМАО, а в последние месяцы исполнял обязанности окружного военкома.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney