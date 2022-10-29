29 октября 2022
28 октября 2022

В городе ХМАО назначили нового военкома

Военный комиссар ХМАО Вуколов представил нового военкома в Радужном
© Служба новостей «URA.RU»
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Военкоматы. Тюмень, военкомат, рижская 78
В Радужном представили нового военкома Фото:

В Радужном (ХМАО) военным комиссаром назначили Константина Даценко. Информация об этом опубликована в telegram-канале главы города Натальи Гулиной.

«Сегодня в Радужный с рабочим визитом прибыл военный комиссар ХМАО Роман Вуколов. Роман Владимирович представил нового военного комиссара нашего города — Константина Даценко», — написала Гулина. На встрече обсуждали вопросы, касающиеся работы городского военкомата.

Ранее URA.RU писало, что военным комиссаром Ханты-Мансийского автономного округа приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен подполковник Роман Вуколов. До назначения Вуколов являлся заместителем военного комиссара ХМАО, а в последние месяцы исполнял обязанности окружного военкома.

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В Радужном (ХМАО) военным комиссаром назначили Константина Даценко. Информация об этом опубликована в telegram-канале главы города Натальи Гулиной. «Сегодня в Радужный с рабочим визитом прибыл военный комиссар ХМАО Роман Вуколов. Роман Владимирович представил нового военного комиссара нашего города — Константина Даценко», — написала Гулина. На встрече обсуждали вопросы, касающиеся работы городского военкомата. Ранее URA.RU писало, что военным комиссаром Ханты-Мансийского автономного округа приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен подполковник Роман Вуколов. До назначения Вуколов являлся заместителем военного комиссара ХМАО, а в последние месяцы исполнял обязанности окружного военкома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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