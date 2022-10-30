Челябинская область попала в ТОП-10 самых преступных регионов

31 октября 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Регион стал одним из лидеров рейтинга по количеству преступлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область оказалась одним из лидеров рейтинга по количеству совершенных преступлений среди регионов России. За девять месяцев 2022 года в регионе зафиксировано 141,2 преступления на 10 тысяч жителей. Это на 40% больше среднего количества преступлений по стране. «Эксперты составили рейтинг регионов по преступности. В основу исследования положены данные МВД России — количество преступлений зарегистрированных в январе—сентябре 2022 года. Челябинская область находится на 78 из 85 мест (данных по четырем новым субъектам РФ нет)», — указано на сайте РИА «Новости» со ссылкой на исследование агентства РИА Рейтинг. По данным исследователей, самыми безопасными регионами стали Чечня, Ингушетия и Дагестан, где на 10 тысяч жителей приходится по 12,5, 32,9 и 36,6 преступлений соответственно. Больше всего преступлений за девять месяцев совершено в Бурятии, на Алтае и в Амурской области. В среднем по России зафиксировано 102,9 преступлений на 10 тысяч жителей. «В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, а также динамика числа зарегистрированных преступлений. В Челябинской области по сравнению с аналогичным периодом минувшего года количество преступлений снизилось на 0,4%, а особо тяжких — на 6,5%», — сообщили исследователи.

Челябинская область оказалась одним из лидеров рейтинга по количеству совершенных преступлений среди регионов России. За девять месяцев 2022 года в регионе зафиксировано 141,2 преступления на 10 тысяч жителей. Это на 40% больше среднего количества преступлений по стране. «Эксперты составили рейтинг регионов по преступности. В основу исследования положены данные МВД России — количество преступлений зарегистрированных в январе—сентябре 2022 года. Челябинская область находится на 78 из 85 мест (данных по четырем новым субъектам РФ нет)», — указано на сайте РИА «Новости» со ссылкой на исследование агентства РИА Рейтинг. По данным исследователей, самыми безопасными регионами стали Чечня, Ингушетия и Дагестан, где на 10 тысяч жителей приходится по 12,5, 32,9 и 36,6 преступлений соответственно. Больше всего преступлений за девять месяцев совершено в Бурятии, на Алтае и в Амурской области. В среднем по России зафиксировано 102,9 преступлений на 10 тысяч жителей. «В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, а также динамика числа зарегистрированных преступлений. В Челябинской области по сравнению с аналогичным периодом минувшего года количество преступлений снизилось на 0,4%, а особо тяжких — на 6,5%», — сообщили исследователи.