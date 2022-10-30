30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Челябинская область попала в ТОП-10 самых преступных регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Место преступления. Челябинск, подъезд, полиция, место преступления, следственные действия, манекен
Регион стал одним из лидеров рейтинга по количеству преступлений Фото:

Челябинская область оказалась одним из лидеров рейтинга по количеству совершенных преступлений среди регионов России. За девять месяцев 2022 года в регионе зафиксировано 141,2 преступления на 10 тысяч жителей. Это на 40% больше среднего количества преступлений по стране.

«Эксперты составили рейтинг регионов по преступности. В основу исследования положены данные МВД России — количество преступлений зарегистрированных в январе—сентябре 2022 года. Челябинская область находится на 78 из 85 мест (данных по четырем новым субъектам РФ нет)», — указано на сайте РИА «Новости» со ссылкой на исследование агентства РИА Рейтинг.

По данным исследователей, самыми безопасными регионами стали Чечня, Ингушетия и Дагестан, где на 10 тысяч жителей приходится по 12,5, 32,9 и 36,6 преступлений соответственно. Больше всего преступлений за девять месяцев совершено в Бурятии, на Алтае и в Амурской области. В среднем по России зафиксировано 102,9 преступлений на 10 тысяч жителей.

«В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, а также динамика числа зарегистрированных преступлений. В Челябинской области по сравнению с аналогичным периодом минувшего года количество преступлений снизилось на 0,4%, а особо тяжких — на 6,5%», — сообщили исследователи.

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Челябинская область оказалась одним из лидеров рейтинга по количеству совершенных преступлений среди регионов России. За девять месяцев 2022 года в регионе зафиксировано 141,2 преступления на 10 тысяч жителей. Это на 40% больше среднего количества преступлений по стране. «Эксперты составили рейтинг регионов по преступности. В основу исследования положены данные МВД России — количество преступлений зарегистрированных в январе—сентябре 2022 года. Челябинская область находится на 78 из 85 мест (данных по четырем новым субъектам РФ нет)», — указано на сайте РИА «Новости» со ссылкой на исследование агентства РИА Рейтинг. По данным исследователей, самыми безопасными регионами стали Чечня, Ингушетия и Дагестан, где на 10 тысяч жителей приходится по 12,5, 32,9 и 36,6 преступлений соответственно. Больше всего преступлений за девять месяцев совершено в Бурятии, на Алтае и в Амурской области. В среднем по России зафиксировано 102,9 преступлений на 10 тысяч жителей. «В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, а также динамика числа зарегистрированных преступлений. В Челябинской области по сравнению с аналогичным периодом минувшего года количество преступлений снизилось на 0,4%, а особо тяжких — на 6,5%», — сообщили исследователи.
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