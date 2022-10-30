Судимый член Общественной палаты ХМАО собирает подписи в свою поддержку

Гиниатуллин собирает подписи в свою поддержку для сохранения членства в общественной палате, утверждает инсайдер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трижды судимый борец с наркотиками из Нижневартовска Эдуард Гиниатуллин, вошедший в состав Общественной палаты ХМАО, собирает подписи в поддержку своей кандидатуры на случай исключения. Источник в политическом истеблишменте округа рассказал корреспонденту URA.RU, что общественник ссылается на то, что судимости погашены.

«Гиниатуллин собирает подписи в свою поддержку. Говорит, что все три судимости давно погашены (Гиниатуллин судим за кражу, хулиганство, хранение наркотиков без цели сбыта и нанесение тяжких телесных повреждений — прим. URA.RU), а сам он своими поступками, делами и деятельностью искупил ошибки прошлого», — поделился инсайдер с корреспондентом агентства.

Другой инсайдер из политтусовки считает, что скандал с тремя судимости не повлияет на статус Гиниуатулина в составе Общественной палаты ХМАО. «Кроме того, проверка была со стороны двух ведомств, и ничего предосудительного не нашлось», — заметил анонимный собеседник агентства. На вопрос, какие именно ведомства занимались проверкой Гиниатуллина, инсайдер предпочел не отвечать.

С журналистом URA.RU сам общественник общаться не захотел. «Возможно, я бы рассказал вам о своей жизни, но после предыдущей публикации на ваши вопросы отвечать отказываюсь», — заявил Гиниатуллин корреспонденту в ходе телефонного разговора.

Ранее URA.RU писало о том, что Гиниатуллина в качестве члена Общественной палаты ХМАО рекомендовал комитет по развитию гражданского общества думы округа. Депутаты проголосовали за его кандидатуру на выборах.