Участник СВО из ХМАО заявил о дефиците политруков на фронте

03 ноября 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Для поддержания боевого духа требуется постоянная работа политрука Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В сектор специальной военной операции требуется больше политруков, которые могут поднимать боевой дух в подразделениях, тем самым увеличивая их боеспособность и выживаемость. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал офицер, сражавшийся в российском добровольческом подразделении «Ермак» на Украине. «Нет у нас офицеров со специализацией военно-политической. Тех специалистов, которые заканчивали военные училища при Советском Союзе, но уже по возрасту всем за пятьдесят (последние выпуски) их категорически на эти должности не ставят, объясняя, что замполиты это же коммунисты и все! А ведь это очень тонкая и серьезная профессия! Словом можно убить и полки в бой повести! Слово — это оружие», — говорит боевой офицер. По мнению участника специальной военной операции, при наличии специалистов-политруков можно было бы уберечь жизни военнослужащих и быстрее достичь победы.



Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе подготовили казачьи подразделения для участия в специальной военной операции. Они отправляются вместе со своим оружием, у них все роли распределены, есть язык жестов, они подготовили амуницию и снаряжение. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объяил о завершении призыва резервистов. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сектор специальной военной операции требуется больше политруков, которые могут поднимать боевой дух в подразделениях, тем самым увеличивая их боеспособность и выживаемость. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал офицер, сражавшийся в российском добровольческом подразделении «Ермак» на Украине. «Нет у нас офицеров со специализацией военно-политической. Тех специалистов, которые заканчивали военные училища при Советском Союзе, но уже по возрасту всем за пятьдесят (последние выпуски) их категорически на эти должности не ставят, объясняя, что замполиты это же коммунисты и все! А ведь это очень тонкая и серьезная профессия! Словом можно убить и полки в бой повести! Слово — это оружие», — говорит боевой офицер. По мнению участника специальной военной операции, при наличии специалистов-политруков можно было бы уберечь жизни военнослужащих и быстрее достичь победы. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе подготовили казачьи подразделения для участия в специальной военной операции. Они отправляются вместе со своим оружием, у них все роли распределены, есть язык жестов, они подготовили амуницию и снаряжение. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объяил о завершении призыва резервистов. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.