В Пермском крае разыскивают женщину с фотоальбомом в сиреневых калошах

О том, что женщина пропала, сообщили пермские волонтеры-поисковики (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории Пермского края разыскивают 75-летнюю местную жительницу. Женщина вышла из дома (в промежутке с 10 до 11 дня) 1 ноября и с тех пор ее не могут найти, сообщили в прикамском поисковом отряде.

«1 ноября 2022 года женщина ушла из дома по адресу: Осинский район, д. Мостовая, ул. Ключевая», — написано в telegram-канале отряда «Регион 59-поиск». Волонтеры просят откликнуться всех, кому известно что-нибудь о ее местонахождении.

Известно, что рост пермячки 160 сантиметров. Она худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светлые. Была одета в бордовую водолазку, черный болоньевый жилет, серые теплые гамаши с узором и сиреневые галоши, при себе у нее был фотоальбом.

Ранее URA.RU писало, что в Лысьве (Пермский край) были завершены поиски 11-летней девочки. Она накануне ушла из дома, но после была найдена живой.