02 ноября 2022
01 ноября 2022

В Пермском крае разыскивают женщину с фотоальбомом в сиреневых калошах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, захоронение, вов, поиски, поисковое движение россии, память
О том, что женщина пропала, сообщили пермские волонтеры-поисковики (архивное фото) Фото:

На территории Пермского края разыскивают 75-летнюю местную жительницу. Женщина вышла из дома (в промежутке с 10 до 11 дня) 1 ноября и с тех пор ее не могут найти, сообщили в прикамском поисковом отряде.

«1 ноября 2022 года женщина ушла из дома по адресу: Осинский район, д. Мостовая, ул. Ключевая», — написано в telegram-канале отряда «Регион 59-поиск». Волонтеры просят откликнуться всех, кому известно что-нибудь о ее местонахождении.

Известно, что рост пермячки 160 сантиметров. Она худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светлые. Была одета в бордовую водолазку, черный болоньевый жилет, серые теплые гамаши с узором и сиреневые галоши, при себе у нее был фотоальбом.

Ранее URA.RU писало, что в Лысьве (Пермский край) были завершены поиски 11-летней девочки. Она накануне ушла из дома, но после была найдена живой.

Зачастую, человека находят по особым приметам
Фото:

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На территории Пермского края разыскивают 75-летнюю местную жительницу. Женщина вышла из дома (в промежутке с 10 до 11 дня) 1 ноября и с тех пор ее не могут найти, сообщили в прикамском поисковом отряде. «1 ноября 2022 года женщина ушла из дома по адресу: Осинский район, д. Мостовая, ул. Ключевая», — написано в telegram-канале отряда «Регион 59-поиск». Волонтеры просят откликнуться всех, кому известно что-нибудь о ее местонахождении. Известно, что рост пермячки 160 сантиметров. Она худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светлые. Была одета в бордовую водолазку, черный болоньевый жилет, серые теплые гамаши с узором и сиреневые галоши, при себе у нее был фотоальбом. Ранее URA.RU писало, что в Лысьве (Пермский край) были завершены поиски 11-летней девочки. Она накануне ушла из дома, но после была найдена живой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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