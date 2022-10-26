26 октября 2022

В Пермском крае завершились поиски 11-летнего ребенка

Девочка, ушедшая из дома в Лысьве, найдена живой
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, ребенок, дети, девочка
Пропавшую девочку нашли живой (фото из архива) Фото:

В Лысьве (Пермский край) завершены поиски 11-летней девочки, которая накануне ушла из дома. Информация об этом размещена в сообществе «Регион-59 поиск пропавших детей» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, жива. Благодарим за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — говорится в сообществе.

Информация о том, где все это время находилась девочка, не распространяется. Ранее агентство писало про ребенка, который пропал после того, как вышел из школы.

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В Лысьве (Пермский край) завершены поиски 11-летней девочки, которая накануне ушла из дома. Информация об этом размещена в сообществе «Регион-59 поиск пропавших детей» в соцсети «ВКонтакте». «Найдена, жива. Благодарим за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — говорится в сообществе. Информация о том, где все это время находилась девочка, не распространяется. Ранее агентство писало про ребенка, который пропал после того, как вышел из школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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