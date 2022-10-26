В Пермском крае завершились поиски 11-летнего ребенка

Девочка, ушедшая из дома в Лысьве, найдена живой

Пропавшую девочку нашли живой (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Лысьве (Пермский край) завершены поиски 11-летней девочки, которая накануне ушла из дома. Информация об этом размещена в сообществе «Регион-59 поиск пропавших детей» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, жива. Благодарим за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — говорится в сообществе.

Информация о том, где все это время находилась девочка, не распространяется. Ранее агентство писало про ребенка, который пропал после того, как вышел из школы.