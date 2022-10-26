В Пермском крае завершились поиски 11-летнего ребенка

Пропавшую девочку нашли живой (фото из архива)
В Лысьве (Пермский край) завершены поиски 11-летней девочки, которая накануне ушла из дома. Информация об этом размещена в сообществе «Регион-59 поиск пропавших детей» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена, жива. Благодарим за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — говорится в сообществе.
Информация о том, где все это время находилась девочка, не распространяется. Ранее агентство писало про ребенка, который пропал после того, как вышел из школы.
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