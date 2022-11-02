Власти направят в новые регионы России четыре годовых бюджета Крыма

Власти РФ профинансируют новые регионы на 900 миллиардов рублей

03 ноября 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Алексей Войлуков отметил, что в новых регионах пока мало банкоматов и терминалов для безналичной оплаты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Для финансового обеспечения Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей потребуется 0,9 триллиона рублей, что равняется 4,5 бюджетам Крыма (бюджет республики за 2021 год составил 198 млрд рублей). Таким мнением поделился вице-президент ассоциации банков России Алексей Войлуков. «Если учитывать, что численность населения присоединенных территорий — около шести миллионов человек, то спрос на наличные составит примерно 500—600 миллиардов рублей. Пока в этих регионах мало банкоматов и терминалов для безналичной оплаты, слабо развита платежная инфраструктура. Поэтому наличных денег там потребуется больше примерно в полтора раза — порядка 0,9 триллиона рублей», — рассказал «Известиям» Войлуков. Средства необходимо направить на присоединенные территории для организации расчетов. Для доставки денег потребуется несколько месяцев, предположил вице-президент ассоциации. С точки зрения бухгалтерии это новые деньги — они специально выпущены для нужд этих регионов. По мнению Войлукова, выпуск денег на инфляции вряд ли серьезно отразится, так как они предназначены непосредственно для граждан присоединенных территорий. Указ президента РФ Владимира Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли во всех четырех территориях с 23 по 27 сентября. В начале октября власти опубликовали измененную конституцию России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.

Для финансового обеспечения Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей потребуется 0,9 триллиона рублей, что равняется 4,5 бюджетам Крыма (бюджет республики за 2021 год составил 198 млрд рублей). Таким мнением поделился вице-президент ассоциации банков России Алексей Войлуков. «Если учитывать, что численность населения присоединенных территорий — около шести миллионов человек, то спрос на наличные составит примерно 500—600 миллиардов рублей. Пока в этих регионах мало банкоматов и терминалов для безналичной оплаты, слабо развита платежная инфраструктура. Поэтому наличных денег там потребуется больше примерно в полтора раза — порядка 0,9 триллиона рублей», — рассказал «Известиям» Войлуков. Средства необходимо направить на присоединенные территории для организации расчетов. Для доставки денег потребуется несколько месяцев, предположил вице-президент ассоциации. С точки зрения бухгалтерии это новые деньги — они специально выпущены для нужд этих регионов. По мнению Войлукова, выпуск денег на инфляции вряд ли серьезно отразится, так как они предназначены непосредственно для граждан присоединенных территорий. Указ президента РФ Владимира Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли во всех четырех территориях с 23 по 27 сентября. В начале октября власти опубликовали измененную конституцию России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.