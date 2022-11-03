Борт Utair совершил экстренную посадку в Махачкале

Самолет выполнял рейс Грозный — Москва (фото из архива)
Борт авиакомпании Utair экстренно приземлился в Махачкале. Самолет выполнял рейс Грозный — Москва.
«Самолет авиакомпании Utair Грозный — Москва подал сигнал бедствия, после чего экстренно сел в Махачкале», — сообщает ТАСС в telegram-канале. Причины произошедшего устанавливаются.
В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее самолет авиакомпании Utair из Внуково (Москва) смог приземлиться в аэропорту Самары только со второго раза. Это произошло из-за рассогласования закрылков.
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