Борт Utair совершил экстренную посадку в Махачкале

04 ноября 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

Самолет выполнял рейс Грозный — Москва (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Борт авиакомпании Utair экстренно приземлился в Махачкале. Самолет выполнял рейс Грозный — Москва. «Самолет авиакомпании Utair Грозный — Москва подал сигнал бедствия, после чего экстренно сел в Махачкале», — сообщает ТАСС в telegram-канале. Причины произошедшего устанавливаются. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее самолет авиакомпании Utair из Внуково (Москва) смог приземлиться в аэропорту Самары только со второго раза. Это произошло из-за рассогласования закрылков.

Борт авиакомпании Utair экстренно приземлился в Махачкале. Самолет выполнял рейс Грозный — Москва. «Самолет авиакомпании Utair Грозный — Москва подал сигнал бедствия, после чего экстренно сел в Махачкале», — сообщает ТАСС в telegram-канале. Причины произошедшего устанавливаются. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее самолет авиакомпании Utair из Внуково (Москва) смог приземлиться в аэропорту Самары только со второго раза. Это произошло из-за рассогласования закрылков.