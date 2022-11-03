03 ноября 2022

Борт Utair совершил экстренную посадку в Махачкале

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Самолет выполнял рейс Грозный — Москва (фото из архива) Фото:

Борт авиакомпании Utair экстренно приземлился в Махачкале. Самолет выполнял рейс Грозный — Москва.

«Самолет авиакомпании Utair Грозный — Москва подал сигнал бедствия, после чего экстренно сел в Махачкале», — сообщает ТАСС в telegram-канале. Причины произошедшего устанавливаются.

В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее самолет авиакомпании Utair из Внуково (Москва) смог приземлиться в аэропорту Самары только со второго раза. Это произошло из-за рассогласования закрылков.

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Борт авиакомпании Utair экстренно приземлился в Махачкале. Самолет выполнял рейс Грозный — Москва. «Самолет авиакомпании Utair Грозный — Москва подал сигнал бедствия, после чего экстренно сел в Махачкале», — сообщает ТАСС в telegram-канале. Причины произошедшего устанавливаются. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее самолет авиакомпании Utair из Внуково (Москва) смог приземлиться в аэропорту Самары только со второго раза. Это произошло из-за рассогласования закрылков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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