04 ноября 2022

В Верхней Пышме введут льготы на проезд в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган., автобус, пассажиры
С 1 января 2023 года часть жителей Верхней Пышмы получит скидку на проезд в автобусе Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) с 1 января 2023 года для части горожан введут льготы на проезд в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Верхней Пышмы.

«Скидку в 50% получат школьники и студенты муниципальных общеобразовательных учреждений. Бесплатным проездной билет будет для членов народной дружины городского округа», — сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме этого, скидку в 20% получат жители Верхней Пышмы, которые получают меры социальной поддержки от государства. Льготы будут действовать на городских и пригородных автобусных маршрутах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Пышме подорожает проезд в автобусе на два рубля. С 5 ноября стоимость поездки по городу 27 рублей вместо 25.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В Верхней Пышме (Свердловская область) с 1 января 2023 года для части горожан введут льготы на проезд в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Верхней Пышмы. «Скидку в 50% получат школьники и студенты муниципальных общеобразовательных учреждений. Бесплатным проездной билет будет для членов народной дружины городского округа», — сообщает пресс-служба мэрии. Кроме этого, скидку в 20% получат жители Верхней Пышмы, которые получают меры социальной поддержки от государства. Льготы будут действовать на городских и пригородных автобусных маршрутах. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Пышме подорожает проезд в автобусе на два рубля. С 5 ноября стоимость поездки по городу 27 рублей вместо 25.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...