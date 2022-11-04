В Верхней Пышме введут льготы на проезд в автобусе

В Верхней Пышме (Свердловская область) с 1 января 2023 года для части горожан введут льготы на проезд в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Верхней Пышмы.
«Скидку в 50% получат школьники и студенты муниципальных общеобразовательных учреждений. Бесплатным проездной билет будет для членов народной дружины городского округа», — сообщает пресс-служба мэрии.
Кроме этого, скидку в 20% получат жители Верхней Пышмы, которые получают меры социальной поддержки от государства. Льготы будут действовать на городских и пригородных автобусных маршрутах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Пышме подорожает проезд в автобусе на два рубля. С 5 ноября стоимость поездки по городу 27 рублей вместо 25.
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