В Верхней Пышме введут льготы на проезд в автобусе

05 ноября 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

С 1 января 2023 года часть жителей Верхней Пышмы получит скидку на проезд в автобусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) с 1 января 2023 года для части горожан введут льготы на проезд в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Верхней Пышмы. «Скидку в 50% получат школьники и студенты муниципальных общеобразовательных учреждений. Бесплатным проездной билет будет для членов народной дружины городского округа», — сообщает пресс-служба мэрии. Кроме этого, скидку в 20% получат жители Верхней Пышмы, которые получают меры социальной поддержки от государства. Льготы будут действовать на городских и пригородных автобусных маршрутах. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Пышме подорожает проезд в автобусе на два рубля. С 5 ноября стоимость поездки по городу 27 рублей вместо 25.

В Верхней Пышме (Свердловская область) с 1 января 2023 года для части горожан введут льготы на проезд в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Верхней Пышмы. «Скидку в 50% получат школьники и студенты муниципальных общеобразовательных учреждений. Бесплатным проездной билет будет для членов народной дружины городского округа», — сообщает пресс-служба мэрии. Кроме этого, скидку в 20% получат жители Верхней Пышмы, которые получают меры социальной поддержки от государства. Льготы будут действовать на городских и пригородных автобусных маршрутах. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Пышме подорожает проезд в автобусе на два рубля. С 5 ноября стоимость поездки по городу 27 рублей вместо 25.