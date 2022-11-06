06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Магнитогорец устроил заплыв по замерзающему озеру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Любители купания в проруби. Моржи. Экстремалы. Челябинск, закаливание, зож, морж, голый зимой, мужчина на снегу
Мужчина открыл зимний купальный сезон Фото:

Житель Магнитогорска устроил заплыв по озеру Банное, которое с приходом холодов начало замерзать. Видео купания очевидцы опубликовали в социальных сетях.

«6 ноября 2022 год. Мы на Банном. Есть моржи. Земляки», — говорит автор видео, опубликованного в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

В октябре житель Озерска Владимир Бахтиаров также поразил местных жителей своим заплывом по озеру Иртяш. По словам мужчины, многие в городе знают его благодаря его хобби. Мужчина плавает до того момента, пока лед не станет, а зимой купается в проруби.

В январе 2022 года в Крещение Господне некоторые магнитогорские «моржи» остались без купания. Власти города заявили, что без QR-кода о вакцинации от коронавируса окунуться в купель будет невозможно.

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Житель Магнитогорска устроил заплыв по озеру Банное, которое с приходом холодов начало замерзать. Видео купания очевидцы опубликовали в социальных сетях. «6 ноября 2022 год. Мы на Банном. Есть моржи. Земляки», — говорит автор видео, опубликованного в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». В октябре житель Озерска Владимир Бахтиаров также поразил местных жителей своим заплывом по озеру Иртяш. По словам мужчины, многие в городе знают его благодаря его хобби. Мужчина плавает до того момента, пока лед не станет, а зимой купается в проруби. В январе 2022 года в Крещение Господне некоторые магнитогорские «моржи» остались без купания. Власти города заявили, что без QR-кода о вакцинации от коронавируса окунуться в купель будет невозможно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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