Житель Магнитогорска устроил заплыв по озеру Банное, которое с приходом холодов начало замерзать. Видео купания очевидцы опубликовали в социальных сетях.
«6 ноября 2022 год. Мы на Банном. Есть моржи. Земляки», — говорит автор видео, опубликованного в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».
В октябре житель Озерска Владимир Бахтиаров также поразил местных жителей своим заплывом по озеру Иртяш. По словам мужчины, многие в городе знают его благодаря его хобби. Мужчина плавает до того момента, пока лед не станет, а зимой купается в проруби.
В январе 2022 года в Крещение Господне некоторые магнитогорские «моржи» остались без купания. Власти города заявили, что без QR-кода о вакцинации от коронавируса окунуться в купель будет невозможно.
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