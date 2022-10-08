08 октября 2022
07 октября 2022

В Озерске мужчина устроил заплыв по озеру в октябре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Озерск, интервью с главой Евгением Щербаковым. Челябинская область, лес, тропинки, озеро, природа, осень
Купальный сезон в регионе завершился больше месяца назад Фото:

Житель Озерска Челябинской области Владимир Бахтиаров удивил местных жителей тем, что отправился плавать в октябре в озере Иртяш. Видео его заплыва выложили в соцсеть очевидцы. Он рассказал URA.RU, как чувствует себя после осеннего купания.

«Плаваю, пока лед не станет. Меня в Озерске знают. Зимой в Крещение также купаюсь. Просто нравится купаться в холодной воде», — пояснил озерчанин URA.RU.

Батиаров уточнил, что не преследует какую-либо цель и даже известный трактат Порфирия Иванова «Деточка» о закаливании не читал. Однако на здоровье не жалуется и в свои 50+ лет старается не болеть.

«Вообще Бог дал мне здоровья. Ни за кем не следую, про книгу Иванова слыхал,но не читал. Я сам по себе», — уточнил Бахтиаров.

Ранее в соцсетях появилось видео с названием «Какой-то чудак плавает в Иртяше», датированное 8 октября. В комментариях жители Озерска рассказали, что этого мужчину знают, и попросили не мешать человеку радоваться жизни.

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Житель Озерска Челябинской области Владимир Бахтиаров удивил местных жителей тем, что отправился плавать в октябре в озере Иртяш. Видео его заплыва выложили в соцсеть очевидцы. Он рассказал URA.RU, как чувствует себя после осеннего купания. «Плаваю, пока лед не станет. Меня в Озерске знают. Зимой в Крещение также купаюсь. Просто нравится купаться в холодной воде», — пояснил озерчанин URA.RU. Батиаров уточнил, что не преследует какую-либо цель и даже известный трактат Порфирия Иванова «Деточка» о закаливании не читал. Однако на здоровье не жалуется и в свои 50+ лет старается не болеть. «Вообще Бог дал мне здоровья. Ни за кем не следую, про книгу Иванова слыхал,но не читал. Я сам по себе», — уточнил Бахтиаров. Ранее в соцсетях появилось видео с названием «Какой-то чудак плавает в Иртяше», датированное 8 октября. В комментариях жители Озерска рассказали, что этого мужчину знают, и попросили не мешать человеку радоваться жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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