Житель Озерска Челябинской области Владимир Бахтиаров удивил местных жителей тем, что отправился плавать в октябре в озере Иртяш. Видео его заплыва выложили в соцсеть очевидцы. Он рассказал URA.RU, как чувствует себя после осеннего купания.
«Плаваю, пока лед не станет. Меня в Озерске знают. Зимой в Крещение также купаюсь. Просто нравится купаться в холодной воде», — пояснил озерчанин URA.RU.
Батиаров уточнил, что не преследует какую-либо цель и даже известный трактат Порфирия Иванова «Деточка» о закаливании не читал. Однако на здоровье не жалуется и в свои 50+ лет старается не болеть.
«Вообще Бог дал мне здоровья. Ни за кем не следую, про книгу Иванова слыхал,но не читал. Я сам по себе», — уточнил Бахтиаров.
Ранее в соцсетях появилось видео с названием «Какой-то чудак плавает в Иртяше», датированное 8 октября. В комментариях жители Озерска рассказали, что этого мужчину знают, и попросили не мешать человеку радоваться жизни.
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