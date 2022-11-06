Пермская галерея просит у горожан 10 млн на рамы для картин

За годы рамы многих картин обветшали (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

В Пермской государственной художественной галерее объявили благотворительный сбор. Музейщикам необходимо более 10 млн рублей на производство или реставрацию рам для картин. Сообщение об этом опубликовано на сайте учреждения культуры.

«Скоро будет построено новое здание, экспозиции которого позволят увеличить для вас показ произведений почти в 20 раз. Вы увидите картины и графические работы, которые впервые в истории музея покинут запасники или давно не выходили к зрителям. Многие из этих произведений нуждаются в новых рамах: за 100 лет „наряды“ для „выхода в свет“ обветшали, а у некоторых картин их никогда не было», — пояснили в галерее.

На сайте, где можно сделать пожертвование, опубликованы более 180 работы, которые требуют новых рам. Каждый пользователь может выбрать одно или несколько произведений для поддержки.

Новое здание галереи является одним из проектов 300-летия Перми. Объект должны завершить в 2023 году. Часть фонда музея уже перевезена во временное помещение из Спасо-Преображенского собора. Федеральный бюджет выделял на строительство галереи 1,7 млрд рублей. Общая стоимость проекта в декабре 2022 года составляла 6,5 млрд рублей. Летом глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщал об удорожании стройки.