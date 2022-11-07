В США готовятся бросить Украину из-за «грядущего кошмара»

07 ноября 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Вашингтону предстоит сделать сложный выбор в плане поддержки Тайваня или Украины, пишут авторы National Interest Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США придется сократить поставки оружия Украине, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе. Одновременно борьба с двумя конфликтами станет «настоящим кошмаром» для Вашингтона. Об этом пишет журнал National Interest. «Вашингтон оказывается не в состоянии одновременно вооружать как украинскую, так и тайваньскую армии. США должны готовиться к такому сценарию с двумя фронтами, если этот кошмар станет реальностью. <…> Будущая расстановка приоритетов внешней политики США потребует трудного выбора, ведь сохранение существующих уровней военной помощи Украине при поддержке обороны Тайваня станет сложной задачей», — пишут обозреватели журнала Даррен Спинк и Лиам Гибсон. Также авторы подчеркивают, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай может захватить Тайвань раньше, чем усугубится украинский конфликт. При этом Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму 18,5 млрд долларов с начала спецоперации РФ. Россия начала специальную военную операцию с 24 февраля с целью защиты гражданского населения Донбасса, а также демилитаризации страны. Кроме того, в начале августа после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань усугубился конфликт между Китаем и островом. Также ранее заместитель министра обороны США Колин Каль пригрозил Китаю американской армией.

США придется сократить поставки оружия Украине, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе. Одновременно борьба с двумя конфликтами станет «настоящим кошмаром» для Вашингтона. Об этом пишет журнал National Interest. «Вашингтон оказывается не в состоянии одновременно вооружать как украинскую, так и тайваньскую армии. США должны готовиться к такому сценарию с двумя фронтами, если этот кошмар станет реальностью. <…> Будущая расстановка приоритетов внешней политики США потребует трудного выбора, ведь сохранение существующих уровней военной помощи Украине при поддержке обороны Тайваня станет сложной задачей», — пишут обозреватели журнала Даррен Спинк и Лиам Гибсон. Также авторы подчеркивают, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай может захватить Тайвань раньше, чем усугубится украинский конфликт. При этом Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму 18,5 млрд долларов с начала спецоперации РФ. Россия начала специальную военную операцию с 24 февраля с целью защиты гражданского населения Донбасса, а также демилитаризации страны. Кроме того, в начале августа после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань усугубился конфликт между Китаем и островом. Также ранее заместитель министра обороны США Колин Каль пригрозил Китаю американской армией.