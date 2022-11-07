07 ноября 2022
06 ноября 2022

На челябинца, вытолкнувшего детей из маршрутки, завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, сугроб, снег, зима, проспект ленина, маршрутка, снегопад
У девочки-подростка врачи диагностировали перелом свода и основания черепа Фото:

В Челябинске заведено уголовное дело по факту причинения травм девочке-подростку, которую вытолкнул из маршрутного такси один из пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным источника URA.RU, у ребенка диагностирован перелом основания и свода черепа.

«Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного преступника по части 1 статьи 118 УК РФ. Прокуратура Центрального района Челябинска поставила на контроль ход расследования уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что около 15:40 3 ноября неустановленный мужчина, находясь в маршрутном такси №66 на остановке «Медгородок» Центрального района Челябинска причинил несовершеннолетней тяжкий вред здоровью по неосторожности. По данным источника URA.RU, 13-летняя девочка сейчас проходит лечение в одном из стационаров Челябинска. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы основания и свода черепа, ушиб головного мозга легкой степени и гематома на затылке.

Председатель Следственного управления СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о данном происшествии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинске заведено уголовное дело по факту причинения травм девочке-подростку, которую вытолкнул из маршрутного такси один из пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным источника URA.RU, у ребенка диагностирован перелом основания и свода черепа. «Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного преступника по части 1 статьи 118 УК РФ. Прокуратура Центрального района Челябинска поставила на контроль ход расследования уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что около 15:40 3 ноября неустановленный мужчина, находясь в маршрутном такси №66 на остановке «Медгородок» Центрального района Челябинска причинил несовершеннолетней тяжкий вред здоровью по неосторожности. По данным источника URA.RU, 13-летняя девочка сейчас проходит лечение в одном из стационаров Челябинска. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы основания и свода черепа, ушиб головного мозга легкой степени и гематома на затылке. Председатель Следственного управления СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о данном происшествии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...