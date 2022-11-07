Свердловчане собирают под снегом зимние деликатесы. Фото

В лесах Свердловской области продолжают расти грибы несмотря на снегопады

08 ноября 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

Лес продолжает радовать уральцев своими дарами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Свердловской области продолжают собирать в лесу грибы несмотря на выпавший снег. Фотографиями находок любители тихой охоты поделились в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте». «Грибной сезон 2022 для себя закрыла», — написала пользователь из Первоуральска Люда Буздалова. Женщина выложила в соцсеть несколько фотографий грибов, обнаруженных под снегом. Снимки восхитили пользователей. «Поздравляю с закрытием сезона, он у тебя был в этом году очень красивым, сказочным, грибнообразным. Желаю новых впечатлений в новом 2023 году», — пожелала автору другая участница группы — Алевтина Жарик. О том, что грибы растут не только летом и осенью, но и зимой, знают самые заядлые грибники. Эти виды не боятся колебаний зимних температур и используют оттепели как возможность для роста. Зимних грибов в лесу встречается немного: это вешенки, опята и некоторые другие. Многие из них сохраняют свои вкусовые качества и, найденные под снегом, считаются деликатесом. Месяц назад жители Березовского также похвастались, что собирают ведрами опята под снегом. Не помешал снегопад пойти по грибы и жителям соседних регионов — челябинцам и тюменцам. Свердловчанка сделала красивый натюрморт из грибов и ягод Фото: «ВКонтакте», группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» Чтобы найти грибы, автору пришлось потрудиться Фото: «ВКонтакте», группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» Зимние грибы выглядят очень свежими Фото: «ВКонтакте», группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» Пользователей восхитила красота уральского леса Фото: «ВКонтакте», группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» Людмила закрыла грибной сезон Фото: «ВКонтакте», группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» Домой женщина вернулась с неплохим урожаем Фото: «ВКонтакте», группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область»

Жители Свердловской области продолжают собирать в лесу грибы несмотря на выпавший снег. Фотографиями находок любители тихой охоты поделились в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте». «Грибной сезон 2022 для себя закрыла», — написала пользователь из Первоуральска Люда Буздалова. Женщина выложила в соцсеть несколько фотографий грибов, обнаруженных под снегом. Снимки восхитили пользователей. «Поздравляю с закрытием сезона, он у тебя был в этом году очень красивым, сказочным, грибнообразным. Желаю новых впечатлений в новом 2023 году», — пожелала автору другая участница группы — Алевтина Жарик. О том, что грибы растут не только летом и осенью, но и зимой, знают самые заядлые грибники. Эти виды не боятся колебаний зимних температур и используют оттепели как возможность для роста. Зимних грибов в лесу встречается немного: это вешенки, опята и некоторые другие. Многие из них сохраняют свои вкусовые качества и, найденные под снегом, считаются деликатесом. Месяц назад жители Березовского также похвастались, что собирают ведрами опята под снегом. Не помешал снегопад пойти по грибы и жителям соседних регионов — челябинцам и тюменцам.