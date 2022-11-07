07 ноября 2022

В челябинском районе начались трехдневные учения силовиков со стрельбой

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, тир, мишень, автомат, калашников, стрельба, стрельбище, военные сборы, стрелковая подготовка, калаш, огневая
Учебные стрельбы пройдут с 8 по 10 ноября Фото:

В Карталинском районе Челябинской области 8 ноября начались учения пограничников ФСБ. Как сообщили URA.RU в районной службе экстренного реагирования, учения со стрельбой будут проходить на протяжении трех дней.

«С 8 по 10 ноября сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ будут проводиться учебные стрельбы. Учения будут проходить в промежуток с 9 часов утра до 15 часов дня», — сообщили URA.RU в официальной группе экстренной службы района в «ВКонтакте».

URA.RU пыталось связаться с пресс-центром пограничной службы ФСБ РФ по Челябинской области. Там на звонок не ответили.

Последние стрельбы пограничной службы, проходившие в середине октября, ограничили одним днем. Жителей близлежащих населенных пунктов заранее предупредили о выстрелах.

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В Карталинском районе Челябинской области 8 ноября начались учения пограничников ФСБ. Как сообщили URA.RU в районной службе экстренного реагирования, учения со стрельбой будут проходить на протяжении трех дней. «С 8 по 10 ноября сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ будут проводиться учебные стрельбы. Учения будут проходить в промежуток с 9 часов утра до 15 часов дня», — сообщили URA.RU в официальной группе экстренной службы района в «ВКонтакте». URA.RU пыталось связаться с пресс-центром пограничной службы ФСБ РФ по Челябинской области. Там на звонок не ответили. Последние стрельбы пограничной службы, проходившие в середине октября, ограничили одним днем. Жителей близлежащих населенных пунктов заранее предупредили о выстрелах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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