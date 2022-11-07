В челябинском районе начались трехдневные учения силовиков со стрельбой

Учебные стрельбы пройдут с 8 по 10 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Карталинском районе Челябинской области 8 ноября начались учения пограничников ФСБ. Как сообщили URA.RU в районной службе экстренного реагирования, учения со стрельбой будут проходить на протяжении трех дней.

«С 8 по 10 ноября сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ будут проводиться учебные стрельбы. Учения будут проходить в промежуток с 9 часов утра до 15 часов дня», — сообщили URA.RU в официальной группе экстренной службы района в «ВКонтакте».

URA.RU пыталось связаться с пресс-центром пограничной службы ФСБ РФ по Челябинской области. Там на звонок не ответили.

Последние стрельбы пограничной службы, проходившие в середине октября, ограничили одним днем. Жителей близлежащих населенных пунктов заранее предупредили о выстрелах.