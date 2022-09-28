28 сентября 2022

Мэр из ХМАО, ушедший в отставку, обратился к горожанам

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Встреча главы Сургутского района Андрея Трубецкого с представителями национальных объединений. Лянтор, махиня сергей
В своем обращении Махиня сказал всем спасибо и пожелал землякам здоровья Фото:

Ушедший 29 сентября в отставку глава Лянтора (ХМАО) Сергей Махиня поблагодарил горожан за совместную работу. Пост он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Дорогие, земляки. Сегодня (29 сентября) я принял решение уйти в отставку с поста главы города Лянтора. Благодарен вам, что в период совместных принимаемых с вами решений мы сделали наш родной город краше и комфортней. Большое спасибо вам за понимание. Храни Вас Господь. Пусть в ваших семьях царит благополучие и стабильность. Чистого неба. Здоровья», — говорится в посте.

Заявление на отставку по собственному желанию Махиня написал перед заседанием думы города, на которой должен был рассматриваться вопрос об его отставке из-за неразрешенного конфликта интересов. Он вызван тем, что дочь Махини занимает руководящую должность в муниципальном учреждении города. Скандал тянется с 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Лянтора Сергей Махиня ушел в отставку. 29 сентября он написал заявление об уходе по собственному желанию.

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Ушедший 29 сентября в отставку глава Лянтора (ХМАО) Сергей Махиня поблагодарил горожан за совместную работу. Пост он опубликовал на своей странице «ВКонтакте». «Дорогие, земляки. Сегодня (29 сентября) я принял решение уйти в отставку с поста главы города Лянтора. Благодарен вам, что в период совместных принимаемых с вами решений мы сделали наш родной город краше и комфортней. Большое спасибо вам за понимание. Храни Вас Господь. Пусть в ваших семьях царит благополучие и стабильность. Чистого неба. Здоровья», — говорится в посте. Заявление на отставку по собственному желанию Махиня написал перед заседанием думы города, на которой должен был рассматриваться вопрос об его отставке из-за неразрешенного конфликта интересов. Он вызван тем, что дочь Махини занимает руководящую должность в муниципальном учреждении города. Скандал тянется с 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что глава Лянтора Сергей Махиня ушел в отставку. 29 сентября он написал заявление об уходе по собственному желанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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