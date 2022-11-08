08 ноября 2022

Бастрыкин отреагировал на избиение ребенка в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин потребовал доклад Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации с избиением 9-летнего мальчика в Перми. Видеозапись случая, произошедшего на бульваре Гагарина, где женщина напала на ребенка, был распространен в соцсети «ВКонтакте» 8 ноября.

«В социальных сетях размещена видеозапись, на которой женщина на улице применяет физическую силу в отношении ребенку. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. оперативно представить подробный доклад по этой ситуации», — сообщает пресс-служба СУ СКР в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что по факту произошедшего полиция Мотовилихинского района проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации с избиением 9-летнего мальчика в Перми. Видеозапись случая, произошедшего на бульваре Гагарина, где женщина напала на ребенка, был распространен в соцсети «ВКонтакте» 8 ноября. «В социальных сетях размещена видеозапись, на которой женщина на улице применяет физическую силу в отношении ребенку. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. оперативно представить подробный доклад по этой ситуации», — сообщает пресс-служба СУ СКР в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что по факту произошедшего полиция Мотовилихинского района проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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