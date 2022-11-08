Бастрыкин отреагировал на избиение ребенка в Перми

Александр Бастрыкин потребовал доклад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации с избиением 9-летнего мальчика в Перми. Видеозапись случая, произошедшего на бульваре Гагарина, где женщина напала на ребенка, был распространен в соцсети «ВКонтакте» 8 ноября.

«В социальных сетях размещена видеозапись, на которой женщина на улице применяет физическую силу в отношении ребенку. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. оперативно представить подробный доклад по этой ситуации», — сообщает пресс-служба СУ СКР в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что по факту произошедшего полиция Мотовилихинского района проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.