Бастрыкин отреагировал на избиение ребенка в Перми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации с избиением 9-летнего мальчика в Перми. Видеозапись случая, произошедшего на бульваре Гагарина, где женщина напала на ребенка, был распространен в соцсети «ВКонтакте» 8 ноября.
«В социальных сетях размещена видеозапись, на которой женщина на улице применяет физическую силу в отношении ребенку. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. оперативно представить подробный доклад по этой ситуации», — сообщает пресс-служба СУ СКР в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что по факту произошедшего полиция Мотовилихинского района проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P