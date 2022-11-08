В Тюмени разразился скандал из-за онлайн-обучения

Тюменцы бояться, что онлайн скажется на качестве образования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ишима (Тюменская область) не поддерживают цифровое нововведение в образовании региона. Речь идет об онлайн-платформе «Учи.ру», по которой обучаются школьники. Свое возмущение горожане высказывают в группе «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте».

«Почему дети все чаще начинают делать домашку в „Учи.ру“ и других онлайн-платформах? Зачем тогда школа? Можно и по интернету учиться», — написала на стене паблика Кристина Петрова. Большинство комментирующих поддержали негодование женщины. «Для меня это тоже больная тема! Я вообще против всех этих онлайн-платформ, действительно для чего тогда школа», — высказался анонимный пользователь. «Давайте бойкотировать цифровое образование, в чем проблема», — выступила с инициативой Татьяна Танюшкина.

«Учи.ру» — крупнейшая российская образовательная онлайн-платформа. Сервис включает онлайн-курсы по школьным предметам для 1-11 классов, а также курсы по подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.

Редакция URA.RU направила запрос в департамент образования и науки Тюменской области. Ответ на него ожидается.