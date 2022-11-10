В ХМАО пропал подросток. Фото

11 ноября 2022 в 07:56 Размер текста - 17 +

Константин Марков ушел из дома накануне Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) пропал семнадцатилетний подросток. Об этом волонтеры сообщают в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Помогите установить местонахождение подростка: Маркова Константина, 2005 г. р. 10.11.2022 года, ушел из дома, по адресу: г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 20, и по настоящее время его местонахождение не известно», — говорится в сообщении. Уточняется, что пропавший одет был в пуховик черного цвета с меховой опушкой, черные спортивные штаны, серую шапку и ботинки оранжевого цвета. Рост у подростка 185-190 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Всех, кому что-то либо известно о пропавшей, просят связаться с волонтерами по телефонам 8-800-700-86-77 или 8-911-305-14-72. Также можно обратиться в полицию по номеру 102. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) пропал восьмилетний ребенок. Позже добровольческая организация, занимавшаяся поиском сообщила, что мальчик нашелся и с ним все в порядке. В Нижневартовске пропал подросток Константин Марков

В Нижневартовске (ХМАО) пропал семнадцатилетний подросток. Об этом волонтеры сообщают в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Помогите установить местонахождение подростка: Маркова Константина, 2005 г. р. 10.11.2022 года, ушел из дома, по адресу: г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 20, и по настоящее время его местонахождение не известно», — говорится в сообщении. Уточняется, что пропавший одет был в пуховик черного цвета с меховой опушкой, черные спортивные штаны, серую шапку и ботинки оранжевого цвета. Рост у подростка 185-190 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Всех, кому что-то либо известно о пропавшей, просят связаться с волонтерами по телефонам 8-800-700-86-77 или 8-911-305-14-72. Также можно обратиться в полицию по номеру 102. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) пропал восьмилетний ребенок. Позже добровольческая организация, занимавшаяся поиском сообщила, что мальчик нашелся и с ним все в порядке.