Свердловчанин-призывник раскрыл, для чего каждый мужчина должен отслужить в армии

Свердловчанин-призывник считает обязанностью каждого мужчины пройти армию, чтобы изменить свои взгляды на жизнь

11 ноября 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Молодые люди отправятся служить на Дальний Восток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 18-летний свердловчанин Илья Сметанин, которого призвали в армию для прохождения срочной службы в военно-воздушных силах (ВДВ), признался, что считает обязанностью каждого мужчины пройти армию. Именно она помогает взглянуть молодым людям на жизнь под новым углом. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Волнение присутствует, но надо преодолевать себя. Я считаю, что мужчина должен отслужить в армии, даже обязан. Через все это должны пройти — взгляд на жизнь другой становится, и ты уже понимаешь, что ты мужчина, глава семьи и защитник Родины», — заявил молодой человек. Сам Илья родом из села Маминское Каменского городского округа, учился в кадетском корпусе, а после армии планирует связать свою службу с военной сферой. «В армию иду с отличным настроением, [отправляют] в войска ВДВ, воздушный десант. Я давно хотел спрыгнуть с парашюта, мне нравится воздушный десант», — признался молодой человек. Также он заявил, что желание пойти служить родине на профессиональной основе на фоне проведения спецоперации на Украине у него не угасло. В свердловском пункте сбора срочников в Егоршино 11 ноября началась отправка призывников. Молодые люди отправляются на срочную службу. Первый эшелон из 150 человек отправится на Дальний Восток. Осенний призыв в Свердловской области начался 1 ноября.

18-летний свердловчанин Илья Сметанин, которого призвали в армию для прохождения срочной службы в военно-воздушных силах (ВДВ), признался, что считает обязанностью каждого мужчины пройти армию. Именно она помогает взглянуть молодым людям на жизнь под новым углом. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Волнение присутствует, но надо преодолевать себя. Я считаю, что мужчина должен отслужить в армии, даже обязан. Через все это должны пройти — взгляд на жизнь другой становится, и ты уже понимаешь, что ты мужчина, глава семьи и защитник Родины», — заявил молодой человек. Сам Илья родом из села Маминское Каменского городского округа, учился в кадетском корпусе, а после армии планирует связать свою службу с военной сферой. «В армию иду с отличным настроением, [отправляют] в войска ВДВ, воздушный десант. Я давно хотел спрыгнуть с парашюта, мне нравится воздушный десант», — признался молодой человек. Также он заявил, что желание пойти служить родине на профессиональной основе на фоне проведения спецоперации на Украине у него не угасло. В свердловском пункте сбора срочников в Егоршино 11 ноября началась отправка призывников. Молодые люди отправляются на срочную службу. Первый эшелон из 150 человек отправится на Дальний Восток. Осенний призыв в Свердловской области начался 1 ноября.