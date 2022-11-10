Пропавший подросток из Нижневартовска вернулся домой

11 ноября 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Пропавший подросток из Нижневартовска пришел домой сам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры всю ночь искали пропавшего подростка. В официальном сообществе поискового центра «Азимут» сообщили, что он найден живым. «Найден, жив. Пропавший 17-летний подросток находится дома», — прокомментировали волонтеры. К поискам подростка привлекли не только добровольцев, но и полицию. В пресс-службе УМВД по Нижневартовску корреспонденту URA.RU подтвердили, что «мальчик нашелся, а причины ухода сейчас выясняют дознаватели». Местные журналисты опознали в нем по ориентировке члена многодетной семьи, которая победила в федеральном конкурсе «Семья года». Анонимный источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подросток вернулся домой самостоятельно. Ранее URA.RU сообщило о поисках подростка и опубликовало фото. Он ушел из дома днем 10 ноября, родители обратились в полицию.

В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры всю ночь искали пропавшего подростка. В официальном сообществе поискового центра «Азимут» сообщили, что он найден живым. «Найден, жив. Пропавший 17-летний подросток находится дома», — прокомментировали волонтеры. К поискам подростка привлекли не только добровольцев, но и полицию. В пресс-службе УМВД по Нижневартовску корреспонденту URA.RU подтвердили, что «мальчик нашелся, а причины ухода сейчас выясняют дознаватели». Местные журналисты опознали в нем по ориентировке члена многодетной семьи, которая победила в федеральном конкурсе «Семья года». Анонимный источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подросток вернулся домой самостоятельно. Ранее URA.RU сообщило о поисках подростка и опубликовало фото. Он ушел из дома днем 10 ноября, родители обратились в полицию.