10 ноября 2022

Пропавший подросток из Нижневартовска вернулся домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавший подросток из Нижневартовска пришел домой сам Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры всю ночь искали пропавшего подростка. В официальном сообществе поискового центра «Азимут» сообщили, что он найден живым.

«Найден, жив. Пропавший 17-летний подросток находится дома», — прокомментировали волонтеры.

К поискам подростка привлекли не только добровольцев, но и полицию. В пресс-службе УМВД по Нижневартовску корреспонденту URA.RU подтвердили, что «мальчик нашелся, а причины ухода сейчас выясняют дознаватели». Местные журналисты опознали в нем по ориентировке члена многодетной семьи, которая победила в федеральном конкурсе «Семья года». Анонимный источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подросток вернулся домой самостоятельно.

Ранее URA.RU сообщило о поисках подростка и опубликовало фото. Он ушел из дома днем 10 ноября, родители обратились в полицию.

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В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры всю ночь искали пропавшего подростка. В официальном сообществе поискового центра «Азимут» сообщили, что он найден живым. «Найден, жив. Пропавший 17-летний подросток находится дома», — прокомментировали волонтеры. К поискам подростка привлекли не только добровольцев, но и полицию. В пресс-службе УМВД по Нижневартовску корреспонденту URA.RU подтвердили, что «мальчик нашелся, а причины ухода сейчас выясняют дознаватели». Местные журналисты опознали в нем по ориентировке члена многодетной семьи, которая победила в федеральном конкурсе «Семья года». Анонимный источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подросток вернулся домой самостоятельно. Ранее URA.RU сообщило о поисках подростка и опубликовало фото. Он ушел из дома днем 10 ноября, родители обратились в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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