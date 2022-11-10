Депутат думы ХМАО опроверг информацию, что его компания роет окопы в Крыму

11 ноября 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Алексей Андреев назвал информационной войной сообщения, что «Автобан» строит укрепления под Армянском Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат думы ХМАО Алексей Андреев опроверг информацию о том, что принадлежащая ему компания «Автобан» строит укрепрайон на севере Крымского полуострова. Об этом парламентарий заявил в разговоре с URA.RU. «Нет, абсолютно нет. Наша компания не занята на производстве укрепрайонов в Крыму. Это сообщение — информационная война, которую ведут против „Автобана“, новость о рытье окопов не соответствует действительности», — прокомментировал Андреев. Ряд СМИ и telegram-каналов опубликовал сообщения со ссылкой на спутниковые фотографии, что Россия ведет работы по обустройству укрепрайона на севере Крыма в районе Армянска. Позже в сети было опубликовано видео непосредственно из окопов с утверждением, что укрепления якобы оборудует «Автобан». Ранее URA.RU писало о том, что Минобороны РФ опровергло сообщение о потерях морской пехоты в зоне СВО. Минобороны назвало фейком информацию о 155-й морской пехоте, которая якобы потеряла большую часть личного состава и техники.

Депутат думы ХМАО Алексей Андреев опроверг информацию о том, что принадлежащая ему компания «Автобан» строит укрепрайон на севере Крымского полуострова. Об этом парламентарий заявил в разговоре с URA.RU. «Нет, абсолютно нет. Наша компания не занята на производстве укрепрайонов в Крыму. Это сообщение — информационная война, которую ведут против „Автобана“, новость о рытье окопов не соответствует действительности», — прокомментировал Андреев. Ряд СМИ и telegram-каналов опубликовал сообщения со ссылкой на спутниковые фотографии, что Россия ведет работы по обустройству укрепрайона на севере Крыма в районе Армянска. Позже в сети было опубликовано видео непосредственно из окопов с утверждением, что укрепления якобы оборудует «Автобан». Ранее URA.RU писало о том, что Минобороны РФ опровергло сообщение о потерях морской пехоты в зоне СВО. Минобороны назвало фейком информацию о 155-й морской пехоте, которая якобы потеряла большую часть личного состава и техники.