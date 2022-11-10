10 ноября 2022

Депутат думы ХМАО опроверг информацию, что его компания роет окопы в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон Тввику. Тюмень , окопы, окоп, мобилизованные, рытье окопов
Алексей Андреев назвал информационной войной сообщения, что «Автобан» строит укрепления под Армянском Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат думы ХМАО Алексей Андреев опроверг информацию о том, что принадлежащая ему компания «Автобан» строит укрепрайон на севере Крымского полуострова. Об этом парламентарий заявил в разговоре с URA.RU.

«Нет, абсолютно нет. Наша компания не занята на производстве укрепрайонов в Крыму. Это сообщение — информационная война, которую ведут против „Автобана“, новость о рытье окопов не соответствует действительности», — прокомментировал Андреев.

Ряд СМИ и telegram-каналов опубликовал сообщения со ссылкой на спутниковые фотографии, что Россия ведет работы по обустройству укрепрайона на севере Крыма в районе Армянска. Позже в сети было опубликовано видео непосредственно из окопов с утверждением, что укрепления якобы оборудует «Автобан».

Ранее URA.RU писало о том, что Минобороны РФ опровергло сообщение о потерях морской пехоты в зоне СВО. Минобороны назвало фейком информацию о 155-й морской пехоте, которая якобы потеряла большую часть личного состава и техники.

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Депутат думы ХМАО Алексей Андреев опроверг информацию о том, что принадлежащая ему компания «Автобан» строит укрепрайон на севере Крымского полуострова. Об этом парламентарий заявил в разговоре с URA.RU. «Нет, абсолютно нет. Наша компания не занята на производстве укрепрайонов в Крыму. Это сообщение — информационная война, которую ведут против „Автобана“, новость о рытье окопов не соответствует действительности», — прокомментировал Андреев. Ряд СМИ и telegram-каналов опубликовал сообщения со ссылкой на спутниковые фотографии, что Россия ведет работы по обустройству укрепрайона на севере Крыма в районе Армянска. Позже в сети было опубликовано видео непосредственно из окопов с утверждением, что укрепления якобы оборудует «Автобан». Ранее URA.RU писало о том, что Минобороны РФ опровергло сообщение о потерях морской пехоты в зоне СВО. Минобороны назвало фейком информацию о 155-й морской пехоте, которая якобы потеряла большую часть личного состава и техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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