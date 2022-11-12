Минздрав поручил сформировать в регионах запас лекарств на четыре месяца

Это необходимый минимум для обеспечения лечебных процессов, заявил Мурашко
Российские регионы должны сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов», — цитирует Мурашко ТАСС. Он отметил, что это необходимый минимум по объемам запаса, который необходим для обеспечения лечебных процессов.
Глава Минздрава отметил, что в регионах наблюдаются задержки поставок некоторых зарубежных препаратов, но никаких угроз для рынка лекарств нет. Производство медикаментов в России идет опережающими темпами.
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