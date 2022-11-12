Минздрав поручил сформировать в регионах запас лекарств на четыре месяца

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Брифинг. Михаила Мурашко, Поповой Анны, Александра Моора. Тюмень, мурашко михаил
Это необходимый минимум для обеспечения лечебных процессов, заявил Мурашко Фото:

Российские регионы должны сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов», — цитирует Мурашко ТАСС. Он отметил, что это необходимый минимум по объемам запаса, который необходим для обеспечения лечебных процессов.

Глава Минздрава отметил, что в регионах наблюдаются задержки поставок некоторых зарубежных препаратов, но никаких угроз для рынка лекарств нет. Производство медикаментов в России идет опережающими темпами.

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Российские регионы должны сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов», — цитирует Мурашко ТАСС. Он отметил, что это необходимый минимум по объемам запаса, который необходим для обеспечения лечебных процессов. Глава Минздрава отметил, что в регионах наблюдаются задержки поставок некоторых зарубежных препаратов, но никаких угроз для рынка лекарств нет. Производство медикаментов в России идет опережающими темпами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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