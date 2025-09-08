Минобороны требует с РЖД 40 млн рублей

Суд направил новый иск от Минобороны к РЖД
Свыше 40 млн рублей намерено взыскать Министерство обороны РФ с ОАО «Российские железные дороги» в рамках новых судебных исков. Об говорится в документе по делу. 

«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО „Российские железные дороги“», — указано в документе, который находится в распоряжении ТАСС. Общая сумма заявленных требований составляет 40 миллионов 393 тысячи 982 рубля.

Ранее МО РФ уже подавало судебные иски к ОАО «Российские железные дороги» на сумму, превышающую 176 миллионов рублей. В конце мая министерство уже инициировало ряд судебных разбирательств с РЖД, общая сумма которых составила более 30 миллионов рублей. В июне стало известно о еще одном иске ведомства — на взыскание 13 миллионов рублей, направленном в Арбитражный суд Москвы.

