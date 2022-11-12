12 ноября 2022
11 ноября 2022

Историк из ХМАО сомневается в эффективности нового федерального закона

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование на хантыйских стойбищах. Сургутский район, ханты, дикоросы, кмнс, орех кедровый, руки, шишка кедровая
Минкультуры планирует сохранить энокультурное достояние малочисленных нарордов Фото:

Заведующий отделом проектной деятельности Центра историко-культурного наследия «Касум ех» в сельском поселении Казым (ХМАО), Марина Кабакова сомневается, что новый федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии поможет сохранить традиции и культуры народов России. Свое мнение историк рассказала в беседе с «Известиями».

«Под такой закон все сейчас кинутся писать проекты, чтобы получить финансирование, и это может привести к тому, что-то, что мы собираем сейчас по крупицам, будет просто разрушаться. Хорошо, если будет не так, чтобы закон помог, но пока там все написано размыто, общими фразами», — отметила она.

Такое мнение у историка сформировалось после опыта работы с подобными проектами. В результате народные традиции отодвигались на второй план, а проект писался специально для получения гранта.

Отметим, что согласно новому проекту Министерство культуры будет выявлять объекты нематериального этнокультурного достояния и вести их федеральный реестр. Данный реестр должен стать основным источником данных обо всех традициях, обычаях и ремеслах России.

Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Кызым создадут парк национальных аттракционов «Этнолэнд». Данные проект должен способствовать притоку новых туристов и развитию этнокультурного туризма.

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Заведующий отделом проектной деятельности Центра историко-культурного наследия «Касум ех» в сельском поселении Казым (ХМАО), Марина Кабакова сомневается, что новый федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии поможет сохранить традиции и культуры народов России. Свое мнение историк рассказала в беседе с «Известиями». «Под такой закон все сейчас кинутся писать проекты, чтобы получить финансирование, и это может привести к тому, что-то, что мы собираем сейчас по крупицам, будет просто разрушаться. Хорошо, если будет не так, чтобы закон помог, но пока там все написано размыто, общими фразами», — отметила она. Такое мнение у историка сформировалось после опыта работы с подобными проектами. В результате народные традиции отодвигались на второй план, а проект писался специально для получения гранта. Отметим, что согласно новому проекту Министерство культуры будет выявлять объекты нематериального этнокультурного достояния и вести их федеральный реестр. Данный реестр должен стать основным источником данных обо всех традициях, обычаях и ремеслах России. Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Кызым создадут парк национальных аттракционов «Этнолэнд». Данные проект должен способствовать притоку новых туристов и развитию этнокультурного туризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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