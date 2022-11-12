Историк из ХМАО сомневается в эффективности нового федерального закона

Минкультуры планирует сохранить энокультурное достояние малочисленных нарордов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заведующий отделом проектной деятельности Центра историко-культурного наследия «Касум ех» в сельском поселении Казым (ХМАО), Марина Кабакова сомневается, что новый федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии поможет сохранить традиции и культуры народов России. Свое мнение историк рассказала в беседе с «Известиями».

«Под такой закон все сейчас кинутся писать проекты, чтобы получить финансирование, и это может привести к тому, что-то, что мы собираем сейчас по крупицам, будет просто разрушаться. Хорошо, если будет не так, чтобы закон помог, но пока там все написано размыто, общими фразами», — отметила она.

Такое мнение у историка сформировалось после опыта работы с подобными проектами. В результате народные традиции отодвигались на второй план, а проект писался специально для получения гранта.

Отметим, что согласно новому проекту Министерство культуры будет выявлять объекты нематериального этнокультурного достояния и вести их федеральный реестр. Данный реестр должен стать основным источником данных обо всех традициях, обычаях и ремеслах России.

Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Кызым создадут парк национальных аттракционов «Этнолэнд». Данные проект должен способствовать притоку новых туристов и развитию этнокультурного туризма.