Мэрия Челябинска выступила с экстренным обращением к хозяевам машин

Под тяжелым снегом ветки и деревья представляют серьезную опасность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска просит водителей не ставить свои автомобили под деревьями. Это связано с падением веток под мокрым снегом, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Не надо парковать машины под большими или визуально опасными деревьями. Под мокрым тяжелым снегом они представляют серьезную опасность» —заявили URA.RU в администрации.

В мэрии отметили, c октября 2022 года по март 2023 года будет проведена омолаживающая обрезка 1194 деревьев. В 2022 году был разрешен снос 2719 сухостоев и 674 аварийных деревьев. Сообщить об опасности или упавшем дереве можно по номеру диспетчерской комитета дорожного хозяйства 8(951)-771-7325. Звонки принимаются круглосуточно.

С утра 14 ноября Челябинскую область засыпает снегом. В связи с понижением температуры воздуха прогнозируется появление гололеда. В Челябинске все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.