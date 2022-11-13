13 ноября 2022

Мэрия Челябинска выступила с экстренным обращением к хозяевам машин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Погода. Челябинск., зима, лед, сосна, гололедица
Под тяжелым снегом ветки и деревья представляют серьезную опасность Фото:

Мэрия Челябинска просит водителей не ставить свои автомобили под деревьями. Это связано с падением веток под мокрым снегом, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Не надо парковать машины под большими или визуально опасными деревьями. Под мокрым тяжелым снегом они представляют серьезную опасность» —заявили URA.RU в администрации.

В мэрии отметили, c октября 2022 года по март 2023 года будет проведена омолаживающая обрезка 1194 деревьев. В 2022 году был разрешен снос 2719 сухостоев и 674 аварийных деревьев. Сообщить об опасности или упавшем дереве можно по номеру диспетчерской комитета дорожного хозяйства 8(951)-771-7325. Звонки принимаются круглосуточно.

С утра 14 ноября Челябинскую область засыпает снегом. В связи с понижением температуры воздуха прогнозируется появление гололеда. В Челябинске все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Мэрия Челябинска просит водителей не ставить свои автомобили под деревьями. Это связано с падением веток под мокрым снегом, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Не надо парковать машины под большими или визуально опасными деревьями. Под мокрым тяжелым снегом они представляют серьезную опасность» —заявили URA.RU в администрации. В мэрии отметили, c октября 2022 года по март 2023 года будет проведена омолаживающая обрезка 1194 деревьев. В 2022 году был разрешен снос 2719 сухостоев и 674 аварийных деревьев. Сообщить об опасности или упавшем дереве можно по номеру диспетчерской комитета дорожного хозяйства 8(951)-771-7325. Звонки принимаются круглосуточно. С утра 14 ноября Челябинскую область засыпает снегом. В связи с понижением температуры воздуха прогнозируется появление гололеда. В Челябинске все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...