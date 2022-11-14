Экс-чиновник из минздрава развивает сеть медцентров в Перми

Дмитрий Матвеев ушел с поста министра здравоохранения Пермского края в сентябре 2018 г. Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев помогает сети медицинских центров «Лайт» из Кирова развивать филиалы в Перми. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Кировская сеть планирует открыть второй, более крупный, центр в крае.

«Его запуск должен состояться в начале следующего года, вложения в проект оцениваются более чем в 300 млн рублей. Представители отрасли считают, что сегодня медицинские услуги — перспективное направление для инвестиций, но отмечают, что кировской сети придется выдержать серьезную конкуренцию за кадры с давно работающими в Перми частными клиниками», — передает издание.

Экс-чиновник Дмитрий Матвеев покинул госслужбу в 2019 году. Изданию он пояснил, что «консультирует сеть». Медицинский центр будет многопрофильным и разместится в здании по адресу ул. Пермская, 25. Его площадь составит 4 тысяч квадратных метров. По словам исполнительного директора ООО «Доктор Лайт» Сергея Черных, в клинике будут проводить диагностику, в частности МРТ, КТ, рентген для детей и взрослых, стоматологические услуги.