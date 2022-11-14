14 ноября 2022

Экс-чиновник из минздрава развивает сеть медцентров в Перми

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Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Пермь, матвеев дмитрий
Дмитрий Матвеев ушел с поста министра здравоохранения Пермского края в сентябре 2018 г. Фото:

Бывший министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев помогает сети медицинских центров «Лайт» из Кирова развивать филиалы в Перми. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Кировская сеть планирует открыть второй, более крупный, центр в крае.

«Его запуск должен состояться в начале следующего года, вложения в проект оцениваются более чем в 300 млн рублей. Представители отрасли считают, что сегодня медицинские услуги — перспективное направление для инвестиций, но отмечают, что кировской сети придется выдержать серьезную конкуренцию за кадры с давно работающими в Перми частными клиниками», — передает издание.

Экс-чиновник Дмитрий Матвеев покинул госслужбу в 2019 году. Изданию он пояснил, что «консультирует сеть». Медицинский центр будет многопрофильным и разместится в здании по адресу ул. Пермская, 25. Его площадь составит 4 тысяч квадратных метров. По словам исполнительного директора ООО «Доктор Лайт» Сергея Черных, в клинике будут проводить диагностику, в частности МРТ, КТ, рентген для детей и взрослых, стоматологические услуги.

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Бывший министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев помогает сети медицинских центров «Лайт» из Кирова развивать филиалы в Перми. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Кировская сеть планирует открыть второй, более крупный, центр в крае. «Его запуск должен состояться в начале следующего года, вложения в проект оцениваются более чем в 300 млн рублей. Представители отрасли считают, что сегодня медицинские услуги — перспективное направление для инвестиций, но отмечают, что кировской сети придется выдержать серьезную конкуренцию за кадры с давно работающими в Перми частными клиниками», — передает издание. Экс-чиновник Дмитрий Матвеев покинул госслужбу в 2019 году. Изданию он пояснил, что «консультирует сеть». Медицинский центр будет многопрофильным и разместится в здании по адресу ул. Пермская, 25. Его площадь составит 4 тысяч квадратных метров. По словам исполнительного директора ООО «Доктор Лайт» Сергея Черных, в клинике будут проводить диагностику, в частности МРТ, КТ, рентген для детей и взрослых, стоматологические услуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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