Трамвай сошел с рельсов на пересечении улицы Рождественского и проспекта Ленина Фото: Ольга Снопкова © URA.RU

В Челябинске утром 15 ноября на перекрестке улицы Рождественского и проспекта Ленина сошел с рельсов новый низкопольный трамвай. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, рабочие пытаются вернуть вагон на дорожное полотно.

«Рабочие уже несколько часов пытаются привести вагон в движение. На месте работает спецтехника и ГИБДД. Снежный покров, выпавший за ночь, мешает восстановлению пропускной способности перекрестка», — сообщает корреспондент URA.RU.

URA.RU связалось с ГИБДД города. Там пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

За 2022 год в Челябинск закупили 30 низкопольных трамваев. Вагоны были приобретены за счет областного бюджета. В следующем году ожидается закупка 74 трамвайных вагонов. Поставщиком стал Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Спецслужбы работают над восстановлением движения Фото: Ольга Снопкова © URA.RU