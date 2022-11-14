14 ноября 2022

В центре Челябинска сошел с рельсов новый трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сход трамвая в Челябинске
Трамвай сошел с рельсов на пересечении улицы Рождественского и проспекта Ленина Фото:

В Челябинске утром 15 ноября на перекрестке улицы Рождественского и проспекта Ленина сошел с рельсов новый низкопольный трамвай. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, рабочие пытаются вернуть вагон на дорожное полотно.

«Рабочие уже несколько часов пытаются привести вагон в движение. На месте работает спецтехника и ГИБДД. Снежный покров, выпавший за ночь, мешает восстановлению пропускной способности перекрестка», — сообщает корреспондент URA.RU.

URA.RU связалось с ГИБДД города. Там пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

За 2022 год в Челябинск закупили 30 низкопольных трамваев. Вагоны были приобретены за счет областного бюджета. В следующем году ожидается закупка 74 трамвайных вагонов. Поставщиком стал Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Сход трамвая в Челябинске
Спецслужбы работают над восстановлением движения
Фото:
Сход трамвая в Челябинске
Фото:

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В Челябинске утром 15 ноября на перекрестке улицы Рождественского и проспекта Ленина сошел с рельсов новый низкопольный трамвай. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, рабочие пытаются вернуть вагон на дорожное полотно. «Рабочие уже несколько часов пытаются привести вагон в движение. На месте работает спецтехника и ГИБДД. Снежный покров, выпавший за ночь, мешает восстановлению пропускной способности перекрестка», — сообщает корреспондент URA.RU. URA.RU связалось с ГИБДД города. Там пообещали прокомментировать ситуацию позднее. За 2022 год в Челябинск закупили 30 низкопольных трамваев. Вагоны были приобретены за счет областного бюджета. В следующем году ожидается закупка 74 трамвайных вагонов. Поставщиком стал Усть-Катавский вагоностроительный завод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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