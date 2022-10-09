Челябинские власти закупят трамваи на сумму свыше пяти миллиардов

Трамваи в регионе закупят на пять миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центр организации закупок Челябинской области объявил тендер на приобретение трамваев на сумму в три миллиарда рублей, ранее была анонсирована покупка на 2,44 миллиарда рублей. Данные появились на сайте госзакупок.

«Объявляется закупка на поставку трамвайных вагонов. Срок окончания приема заявок 24 октября», — значится в документации второго тендера.

Регион приобретет 41 вагон. Двумя днями ранее было заявлено о покупке 33 вагонов. Из требований к продукции следует, что вторая партия трамваев соответствует первой. Власти намереваются купить односторонние низкопольные вагоны. В трамваях должны иметься места для инвалидов. Каждый вагон будет оборудован вспомогательным посадочным устройством для обеспечения посадки-высадки пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушением опорно-двигательных функций в виде выдвижной или откидной рампы. Потребуется радиоинформирование всех пассажиров и людей с ограниченными возможностями и нарушениями органов зрения «Говорящий город».

Ожидается, что вагоны будут приспособлены для работы в одиночку и в составе поезда до двух вагонов. Количество сидячих мест в каждом — не менее 38. Двери должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией при их открытии —закрытии.

Ожидается, что также в вагонах должна быть зона беспроводного доступа в интернет по технологии wi-fi. Салоны трамваев должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха с функцией климат-контроля.