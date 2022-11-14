В районе Машгородка в Миассе (Челябинская область) заметили дикого кабана. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях.
«По Машгородку еду, по объездной. Кабан бежит! Прикинь!», — говорит очевидец на видео, опубликованном в группе «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте».
В комментариях местные жители отметили, что данного кабана видели в сентябре в другом районе города, а в садовых кооперативах они частые гости. Также пользователи пишут, что в данном районе, помимо кабанов, водятся лисы.
Ранее в Каслинском районе области жители заметили пару кабанов. Как пояснили в местной компании «Григорьевские сады», животные пришли на запах созревших яблок.
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