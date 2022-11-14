14 ноября 2022

По Миассу бегает дикий кабан. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Животные. Челябинск, свинья, кабан
Животное заметили в районе Машгородка Фото:

В районе Машгородка в Миассе (Челябинская область) заметили дикого кабана. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях.

«По Машгородку еду, по объездной. Кабан бежит! Прикинь!», — говорит очевидец на видео, опубликованном в группе «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте».

В комментариях местные жители отметили, что данного кабана видели в сентябре в другом районе города, а в садовых кооперативах они частые гости. Также пользователи пишут, что в данном районе, помимо кабанов, водятся лисы.

Ранее в Каслинском районе области жители заметили пару кабанов. Как пояснили в местной компании «Григорьевские сады», животные пришли на запах созревших яблок.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В районе Машгородка в Миассе (Челябинская область) заметили дикого кабана. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. «По Машгородку еду, по объездной. Кабан бежит! Прикинь!», — говорит очевидец на видео, опубликованном в группе «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте». В комментариях местные жители отметили, что данного кабана видели в сентябре в другом районе города, а в садовых кооперативах они частые гости. Также пользователи пишут, что в данном районе, помимо кабанов, водятся лисы. Ранее в Каслинском районе области жители заметили пару кабанов. Как пояснили в местной компании «Григорьевские сады», животные пришли на запах созревших яблок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...