Лоси устроили бой в челябинском нацпарке. Фото

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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, лосиная ферма, данилов александр
Гон у лосей начинается с сентября Фото:

Лоси в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области устроили бои, чтобы привлечь внимание самок. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, у животных прошел гон.

«С сентября у лосей начинается гон, в это время они борются за внимание самок. Вот и в национальном парке „Зюраткуль“ молодые лоси Яша и Вася сходились в поединках, чтобы привлечь внимание местных красавиц — Гульчатай, Василины и старожилки Дарены», — рассказали в нацпарке.

Животные выбрали себе пары. Теперь сотрудники нацпарка ждут пополнения у лосих. Они должны отелиться весной. Лосиха Дарена обычно приносит потомство всегда 9 мая, в День Победы.

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Лоси в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области устроили бои, чтобы привлечь внимание самок. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, у животных прошел гон. «С сентября у лосей начинается гон, в это время они борются за внимание самок. Вот и в национальном парке „Зюраткуль“ молодые лоси Яша и Вася сходились в поединках, чтобы привлечь внимание местных красавиц — Гульчатай, Василины и старожилки Дарены», — рассказали в нацпарке. Животные выбрали себе пары. Теперь сотрудники нацпарка ждут пополнения у лосих. Они должны отелиться весной. Лосиха Дарена обычно приносит потомство всегда 9 мая, в День Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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