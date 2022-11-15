Гон у лосей начинается с сентября
Лоси в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области устроили бои, чтобы привлечь внимание самок. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, у животных прошел гон.
«С сентября у лосей начинается гон, в это время они борются за внимание самок. Вот и в национальном парке „Зюраткуль“ молодые лоси Яша и Вася сходились в поединках, чтобы привлечь внимание местных красавиц — Гульчатай, Василины и старожилки Дарены», — рассказали в нацпарке.
Животные выбрали себе пары. Теперь сотрудники нацпарка ждут пополнения у лосих. Они должны отелиться весной. Лосиха Дарена обычно приносит потомство всегда 9 мая, в День Победы.
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