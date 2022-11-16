16 ноября 2022

Пермячка заплатит 7 тысяч за укус полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения Фото:

Жительница города Губаха Пермского края заплатит штраф в размере 7000 рублей за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе губахинского городского суда.

«Гражданка в состоянии алкогольного опьянения, с целью воспрепятствования законным действиям сотруднику МО МВД России „Губахинский“ нанесла ей два удара рукой по голове. После — укусила зубами руку сотруднице полиции и удерживала ее», — уточнили в пресс-службе. Пострадавшая получила телесные повреждения в виде кровоподтека левого плеча, локтевого сустава, ссадины локтевого сустава.

Женщина была признана виновной в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. За совершенное преступление, женщине был назначен штраф в размере 7000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермские сотрудники ДПС обезвредили нетрезвого водителя, который угрожал им ножом. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Жительница города Губаха Пермского края заплатит штраф в размере 7000 рублей за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе губахинского городского суда. «Гражданка в состоянии алкогольного опьянения, с целью воспрепятствования законным действиям сотруднику МО МВД России „Губахинский“ нанесла ей два удара рукой по голове. После — укусила зубами руку сотруднице полиции и удерживала ее», — уточнили в пресс-службе. Пострадавшая получила телесные повреждения в виде кровоподтека левого плеча, локтевого сустава, ссадины локтевого сустава. Женщина была признана виновной в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. За совершенное преступление, женщине был назначен штраф в размере 7000 рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермские сотрудники ДПС обезвредили нетрезвого водителя, который угрожал им ножом. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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