Пермячка заплатит 7 тысяч за укус полицейского

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница города Губаха Пермского края заплатит штраф в размере 7000 рублей за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе губахинского городского суда.

«Гражданка в состоянии алкогольного опьянения, с целью воспрепятствования законным действиям сотруднику МО МВД России „Губахинский“ нанесла ей два удара рукой по голове. После — укусила зубами руку сотруднице полиции и удерживала ее», — уточнили в пресс-службе. Пострадавшая получила телесные повреждения в виде кровоподтека левого плеча, локтевого сустава, ссадины локтевого сустава.

Женщина была признана виновной в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. За совершенное преступление, женщине был назначен штраф в размере 7000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермские сотрудники ДПС обезвредили нетрезвого водителя, который угрожал им ножом. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.