В школе, где педагог наказала ученика за флаг США на кофте, началась проверка

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Школьник пришел на учебу в кофте с нашивкой флага США Фото:

В карельской школе начали проверку после того, как преподаватель наказала ученика за то, что он пришел на занятия в кофте с нашивкой американского флага. Об этом сообщила начальник отдела образования городского округа Костомукша Антонина Ланкина.

«Речь идет, скорее всего, не о ношении верхней одежды, а о том, что профессиональный такт учителя немного был превышен. Та проверка, которая сегодня будет проведена, покажет, что на самом деле произошло», — цитирует «Ридус» Ланкину. По ее словам, отдел образования не склонен винить школьника в произошедшем, хотя он нарушил дресс-код лицея.

Учитель костомукшинского лицея заставила школьника весь урок сидеть спиной, чтобы не смотреть на флаг США на его кофте. Отец мальчика осудил действия преподавателя и отметил, что кофту купили задолго до начала спецоперации на Украине.

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В карельской школе начали проверку после того, как преподаватель наказала ученика за то, что он пришел на занятия в кофте с нашивкой американского флага. Об этом сообщила начальник отдела образования городского округа Костомукша Антонина Ланкина. «Речь идет, скорее всего, не о ношении верхней одежды, а о том, что профессиональный такт учителя немного был превышен. Та проверка, которая сегодня будет проведена, покажет, что на самом деле произошло», — цитирует «Ридус» Ланкину. По ее словам, отдел образования не склонен винить школьника в произошедшем, хотя он нарушил дресс-код лицея. Учитель костомукшинского лицея заставила школьника весь урок сидеть спиной, чтобы не смотреть на флаг США на его кофте. Отец мальчика осудил действия преподавателя и отметил, что кофту купили задолго до начала спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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