В школе, где педагог наказала ученика за флаг США на кофте, началась проверка

17 ноября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Школьник пришел на учебу в кофте с нашивкой флага США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В карельской школе начали проверку после того, как преподаватель наказала ученика за то, что он пришел на занятия в кофте с нашивкой американского флага. Об этом сообщила начальник отдела образования городского округа Костомукша Антонина Ланкина. «Речь идет, скорее всего, не о ношении верхней одежды, а о том, что профессиональный такт учителя немного был превышен. Та проверка, которая сегодня будет проведена, покажет, что на самом деле произошло», — цитирует «Ридус» Ланкину. По ее словам, отдел образования не склонен винить школьника в произошедшем, хотя он нарушил дресс-код лицея. Учитель костомукшинского лицея заставила школьника весь урок сидеть спиной, чтобы не смотреть на флаг США на его кофте. Отец мальчика осудил действия преподавателя и отметил, что кофту купили задолго до начала спецоперации на Украине.

В карельской школе начали проверку после того, как преподаватель наказала ученика за то, что он пришел на занятия в кофте с нашивкой американского флага. Об этом сообщила начальник отдела образования городского округа Костомукша Антонина Ланкина. «Речь идет, скорее всего, не о ношении верхней одежды, а о том, что профессиональный такт учителя немного был превышен. Та проверка, которая сегодня будет проведена, покажет, что на самом деле произошло», — цитирует «Ридус» Ланкину. По ее словам, отдел образования не склонен винить школьника в произошедшем, хотя он нарушил дресс-код лицея. Учитель костомукшинского лицея заставила школьника весь урок сидеть спиной, чтобы не смотреть на флаг США на его кофте. Отец мальчика осудил действия преподавателя и отметил, что кофту купили задолго до начала спецоперации на Украине.