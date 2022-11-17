Госсекретарь США возложил ответственность за падение ракет в Польше на Россию

17 ноября 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Блинкен заявил, что США не видит причин оспаривать выводы Польши по поводу причастности ракет к Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Ответственность за инцидент, связанный с упавшими в Польше ракетами полностью лежит на России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Сторона, в конечном счете ответственная за трагический инцидент в Польше — Россия», — сказал Блинкен изданию Reuters. Он также добавил, что американское правительство не видит причин опровергать выводы Польши по поводу принадлежности снарядов к Украине. Ракеты упали на территории Польши 15 ноября. Польский президент Анжей Дуда заявил, что, скорее всего, снаряды принадлежат украинским ПВО, сообщает RT. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен отправить своих специалистов на место происшествия для участия в расследовании.

Ответственность за инцидент, связанный с упавшими в Польше ракетами полностью лежит на России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Сторона, в конечном счете ответственная за трагический инцидент в Польше — Россия», — сказал Блинкен изданию Reuters. Он также добавил, что американское правительство не видит причин опровергать выводы Польши по поводу принадлежности снарядов к Украине. Ракеты упали на территории Польши 15 ноября. Польский президент Анжей Дуда заявил, что, скорее всего, снаряды принадлежат украинским ПВО, сообщает RT. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен отправить своих специалистов на место происшествия для участия в расследовании.