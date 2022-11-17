Зеленский решил заняться расследованием падения ракет в Польше

17 ноября 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Зеленский считает, что доказательства причастности ракет к ПВО Украины неубедительны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Украинские чиновники отправятся на место взрыва ракет в Польше, чтобы принять участие в расследовании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «[Украинские] чиновники отправятся на место взрыва ракеты на востоке Польши, чтобы принять участие в расследовании инцидента», — заявил Зеленский в интервью Bloomberg. Он также уточнил, что инцидент привлек много внимания к украинским ПВО. Однако доказательства причастности снарядов к Киеву глава государства считает неубедительными. «Мы не можем конкретно сказать, что это была противовоздушная оборона Украины», — заключил он. Украинские эксперты допущены на место падения ракеты на востоке Польши. Об этом сообщила канцелярия польского президента Анжея Дуды. Ракеты в Польше упали 15 ноября. Зеленский начал обвинять в катастрофе Россию. Позже член конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что ЧП произошло по вине Украины, передает RT. Также президент США Джо Байден не стал доверять заявлениям украинского президента о непричастности к происшествию Киева, передает «Национальная служба новостей».

Украинские чиновники отправятся на место взрыва ракет в Польше, чтобы принять участие в расследовании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «[Украинские] чиновники отправятся на место взрыва ракеты на востоке Польши, чтобы принять участие в расследовании инцидента», — заявил Зеленский в интервью Bloomberg. Он также уточнил, что инцидент привлек много внимания к украинским ПВО. Однако доказательства причастности снарядов к Киеву глава государства считает неубедительными. «Мы не можем конкретно сказать, что это была противовоздушная оборона Украины», — заключил он. Украинские эксперты допущены на место падения ракеты на востоке Польши. Об этом сообщила канцелярия польского президента Анжея Дуды. Ракеты в Польше упали 15 ноября. Зеленский начал обвинять в катастрофе Россию. Позже член конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что ЧП произошло по вине Украины, передает RT. Также президент США Джо Байден не стал доверять заявлениям украинского президента о непричастности к происшествию Киева, передает «Национальная служба новостей».