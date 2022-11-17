Помощь от пермских педагогов и школьников доставлена в Мариуполь

18 ноября 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

Медикаменты были доставлены в больницу интенсивного лечения Фото: Илья Московец © URA.RU Помощь, которую собирали пермские педагоги и школьники совместно с волонтерами доставлена в больницу Мариуполя. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Демкин в своем официальном telegram-канале. «Груз, собранный пермскими педагогами, школьниками и волонтерами в рамках миссии „Открытые сердца“, благополучно доставлен сотрудниками Россоюзспаса в Мариуполь», — сообщил Демкин. Мэр Перми также отметил, что присоединяется к словам благодарности врача больницы интенсивного лечения города Мариуполя Сергея Бойко и благодарит всех, кто не остался равнодушным. Ранее URA.RU писало о том, что городской фонд «Пермь-300» отправил 27 печей и тепловизор в зону СВО.

Помощь, которую собирали пермские педагоги и школьники совместно с волонтерами доставлена в больницу Мариуполя. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Демкин в своем официальном telegram-канале. «Груз, собранный пермскими педагогами, школьниками и волонтерами в рамках миссии „Открытые сердца“, благополучно доставлен сотрудниками Россоюзспаса в Мариуполь», — сообщил Демкин. Мэр Перми также отметил, что присоединяется к словам благодарности врача больницы интенсивного лечения города Мариуполя Сергея Бойко и благодарит всех, кто не остался равнодушным. Ранее URA.RU писало о том, что городской фонд «Пермь-300» отправил 27 печей и тепловизор в зону СВО.